Zlata zapuščina in boleče slovo

Zlati kapetan, MVP, košarkar z največ nastopi na uradnih tekmah in najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov Goran Dragić je reprezentančni dres v drugem poskusu dokončno postavil v preteklost. 90 uradnih nastopov, 1.095 točk na uradnih tekmah in 1.760 točk na vseh obračunih je zapuščina, ki je v slovenski košarki pustila neizbrisen pečat.

Da bo njegova pot v reprezentanci obarvana z zlato, je starejši od bratov Dragić dokazal že kot član mlade reprezentance do 20 let, ko je osvojil zlato odličje na evropskem prvenstvu 2004. V članski vrsti je uradni debi dočakal leta 2006, ko je pri 20 letih zaigral na svetovnem prvenstvu na Japonskem v Saporu na prvi tekmi prvenstva proti Senegalu, ki jo je Slovenija dobila s 96:79. Takratni slovenski selektor je Gogiju na parketu namenil sedem minut, v katerih se mu še ni uspelo vpisati med strelce. Zgrešil je oba meta iz igre, je pa v statistiko vpisal dva skoka in blokado.

Za slovensko izbrano vrsto je zbral 90 uradnih nastopov. Foto: FIBA

Zatem Dragić na tistem prvenstvu ni več dobil priložnosti, slovenska izbrana vrsta pa je prvenstvo na Japonskem sklenila v osmini finala. Že naslednje leto na evropskem prvenstvu v Španiji, kjer je Slovenija osvojila sedmo mesto, je Dragić kljub še vedno rosnim letom počasi prešel v vlogo enega izmed nosilcev reprezentančne igre. Kasneje je zaigral še v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2008 in bil eden izmed vodilnih košarkarjev, ki so Slovenijo na EP na Poljskem leto kasneje popeljali do četrtega mesta. Slovenijo je takrat le kanček sreče in izkušenj ločil od prve medalje na velikih tekmovanjih.

Gogi je kasneje leto za letom, poletje za poletjem ponosno nosil dres izbrane vrste in se skozi leta uveljavil kot eden najboljših košarkarjev, ki so na parketu vedno pustili zadnji atom moči. Ob tem si je zgradil izjemno klubsko kariero. Leta 2008 je kljub začudenim pogledom slovenske košarkarske javnosti suvereno zakorakal v ligo NBA in oblekel dres Phoenixa. Dve leti in pol se je v Arizoni učil od takratnega prvega organizatorja igre Steva Nasha, nato pa se preselil v Houston, pa spet nazaj v Phoenix, kjer se je dokončno uveljavil kot eden izmed nosilcev igre.

Zlati kapetan leta 2017 Foto: Vid Ponikvar

In tako kot je rasla njegova kariera v ligi NBA, so rasle tudi njegove izkušnje in predstave v dresu reprezentance. Peto mesto na domačem evropskem prvenstvu leta 2013, ki je sicer pustilo nekaj grenkega priokusa, je bilo le priprava na nekaj večjega, kar se je gradilo vrsto let. Štiri leta kasneje je nato Ljubljančan Slovenijo popeljal na vrh košarkarske Evrope. Leta 2017 je bil 31-letni Dragić na vrhuncu svoje reprezentančne kariere.

Na zlatem evropskem prvenstvu je Poljski že na prvi tekmi nasul 30 točk, proti Finski se je ustavil pri 29, proti Grčiji pri 20, pri 21 proti Islandiji in pri 22 proti Franciji. V osmini finala je proti nekonkurenčni Ukrajini vknjižil pet točk, 26 proti Latviji v osmini finala, 15 v polfinalu proti Španiji in še zdaj neverjetnih 35 v finalu proti Srbiji. V povprečju je na tistem prvenstvu dosegal 22,6 točke, 4,4 skoka in 5,1 asistence na tekmo. Na parketu je na devetih tekmah preživel 252 minut, skupaj pa dosegel kar 203 točke in z naslovom MVP prvenstva prispeval levji delež k uspehu Slovenije.

Dragić je na parketu v slovenskem dresu vedno pustil vse. "To bo moja najtežja sezona v karieri. To že zdaj čutim na svojem telesu. Bilo je vredno! Teh trenutkov ne bom nikoli pozabil," je takoj po koncu EuroBasketa pred vrnitvijo v Miami, kjer si je takrat služil kruh, povedal Dragić. Da je bilo obdobje po koncu zlatega evropskega prvenstva za nekdanjega slovenskega kapetana vse prej kot zlato, je Ljubljančan razkril tudi v filmu o uspehu slovenske izbrane vrste z naslovom 2017. Povedal je, da se je po koncu reprezentančne epizode v Istanbulu spopadel tudi z depresijo, ob tem pa si moral začrtati nove cilje v karieri in tudi to je izkušenemu košarkarju uspelo.

Od zdaj naprej bo slovensko izbrano vrsto spremljal le še kot navijač. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zasluženi pokoj

Koseški zmaj v svoji bogati športni karieri nobene stvari ne opravi polovično, v vsako je vložil še več, kot je lahko. Koliko mu je vedno pomenilo igranje v reprezentančnem dresu, je še enkrat več dokazal lani, ko se je po temeljitem prepričevanju celotne slovenske izbrane vrste odločil, da poskusi še enkrat in zaigra na evropskem prvenstvu, kjer so se njegove sanje po slovesu z novim uspehom razblinile v četrtfinalu. Kljub upanju slovenske javnosti, da bo letos poskusil še enkrat, se je Dragić naposled vendarle odločil, da ima pri 37 letih dovolj. "Ne, ne bo me več v reprezentanci. To je moj dokončen odgovor. Odločil sem se, da je bilo evropsko prvenstvo moje zadnje dejanje v dresu slovenske reprezentance," je pred dnevi vse dvome razblinil Dragić in z nasmehom priznal, da je dokončno nastopil čas za zasluženi reprezentančni pokoj. Zlati pokoj z zlato zapuščino.

Dosežki Gorana Dragića na reprezentančni poti 9.–16. mesto na SP 2006

7. mesto na EP 2007

kvalifikacije za OI 2008

4. mesto na EP 2009

8. mesto na SP 2010

7. mesto na EP 2011

5. mesto na EP 2013

7. mesto na SP 2014

1. mesto na EP 2017 (MVP prvenstva, najboljši evropski košarkar leta 2017)

6. mesto na EP 2022 1.760 točk na vseh tekmah, 1.095 točk na uradnih tekmah, 90 nastopov na uradnih tekmah

