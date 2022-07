Luka Dončić prihaja v francosko prestolnico

Po naporni sezoni lige NBA, v kateri se je prvič v karieri prebil med štiri najboljše ekipe in v končnici zaigral v konferenčnem finalu, v katerem je priznal premoč poznejšim prvakom Golden State Warriors, se je Luka Dončić vrnil v domovino. Na poletne počitnice, ki bi jih preživljal kje ob morju in se povsem odpočil od košarkarskih izzivov, je pozabil, saj je pred njim še kako razburljivo poletje.

Najprej se je posvetil pripravam slovenske reprezentance, ki ji je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pomagal do zmag nad Hrvaško in Švedsko, s čimer si je Slovenija še povečala možnosti za nastop na največjem košarkarskem tekmovanju na svetu.

V Pariz prihaja tudi Zion Williamson

Prihodnji mesec se bodo kvalifikacije nadaljevale, nato pa sledi vrhunec reprezentančnega leta, nastop na EuroBasketu v Nemčiji, kjer bo Slovenija branila naslov evropskega prvaka. Morda celo s pomočjo Gorana Dragića, ki po nedavnih "poslovilnih" tekmah še koleba, ali resnično končati reprezentančno kariero ali nastopiti še na evropskem prvenstvu.

Dončiću se ta mesec ponuja možnost, da si vendarle privošči nekaj poletnih počitnic. Še pred tem pa ga je strast do košarkarske igre napeljala do odločitve, da se bo preizkusil tudi v ulični košarki. Prihaja namreč v Parizu, kjer bo konec tedna, 9. in 10. julija, v neposredni bližini Eifflovega stolpa turnir The Quai 54. To je največji dogodek, kar jih pozna ulična košarka. Na spektaklu nastopajo tako profesionalci kot amaterji.

Luka Doncic and Team Slovenia will play in one of the largest streetball competitions in the world, Quai54.



(via @quai54wsc) pic.twitter.com/nhE2aLC85M — Legion Hoops (@LegionHoops) July 7, 2022

Gledalci pridejo na svoj račun, saj jih razveseljujejo tudi akrobatske skupine in glasbeni izvajalci. Dončić bo nastopil v okviru znamke športnih čevljev Jordan Brand in v Franciji ne bo edini zvezdnik lige NBA. Predstavil se bo tudi Zion Williamson, ki v zadnjih sezonah nima sreče z zdravjem.

LD77 se želi vrniti v Pariz tudi leta 2024, ko bo francoska prestolnica gostila olimpijski turnir v košarki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V moški konkurenci se za naslov poteguje 16 ekip iz desetih držav, med njimi bo tudi slovenska, pri ženskah pa se bo predstavilo osem ekip. Potekala bodo tudi tekmovanja v zabijanju, metanju trojk in metu d sredine igrišča, v katerem je LD77 dokazani velemojster, o čemer priča obsežen opus spletnih uspešnic, ki so s pomočjo družbenih omrežjih in natančne roke Luke Dončića pogosto obkrožila svet.

Ready to meet Luka Dončić 👑?

Dallas Mavericks phenom @luka7doncic and his 🇸🇮 Slovenian Team will be with us this week-end, to celebrate and represent @Jumpman23 in style! 🏀🗼⁣ pic.twitter.com/2DGjbiOcue — Quai 54 (@quai54wsc) July 7, 2022

Bo Luka, ki bo v Parizu po napovedih zaigral skupaj z rojaki, poskrbel tudi za kakšno mojstrovino v ulični košarki? Spektakel The Quai 54 se bo začel v soboto.