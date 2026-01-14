V živo: Dončić vroč, neverjeten polčas za Lakers

Los Angeles Lakers : Atlanta Hawks 97:69 (37:30, 81:60, -:-)

Luka Dončić 25 (met za 3 5/7, met za 2 1/5, prosti meti 8/9), 8 as, 4 sk., 1 bl., 2 izg. žogi v 23 min.

Luka Dončić ima s soigralci Los Angeles Lakers pred seboj le eno misijo proti Atlanta Hawks: kako prekiniti niz treh zaporednih porazov. V goste je prišla spremenjena Atlanta Hawks, ki v svojih vrstah nima več Traeja Younga. Dončićev vrstnik, s katerim sta bila v središču pozornosti na naboru lige NBA, je bil zamenjan v Washington.

Dončić sprožil preobrat po začetnem zaostanku

Za Lakers je spodbudna vrnitev Ruija Hachimure, medtem ko je še vedno odsoten Austin Reaves – dalj časa bo še na stranskem tiru. Atlanta je za razliko od domačih pripotovala v Kalifornijo s popotnico treh zmag in tudi v prvi četrtini imela svoje minute ter vodila pri 24:19, ko je drugo trojko zapored po dveh zaporedno izgubljenih žogah zadel Luka Dončić.

Takrat se je začel niz 18:3, ki je spremenil razmerje moči v Crypto.com Areni. Izjemno razpoložen je bil rezervist Gabe Vincent s tremi zadetimi trojkami, svoje pa je dodal tudi sveži Hachimura za vodstvo LA Lakers s 37:27, medtem ko se je prva četrtina končala pri rezultatu 37:30.

Atlanta odgovorila, sledil je odgovor Dončića

To ni zmedlo gostov, ki so se sprva približali na -1 pri 37:38 in nato še 38:39. Takrat se je v igro vrnil Dončić in hitro zaposlil Jaka Laravio, a je na drugi strani s trojko ekipi pri 41:41 poravnal novinec v dresu Atlante Corey Kispert, ki je prišel v Atlanto v paketu s CJ-jem McCollumom.

Ogrel pa se je tudi Luka, ki je zablestel v nadaljevanju. Najprej je lepo zaposlil Laravio, ki je zadel trojko, nato pa bi lahko rekli, da je sam zadel tri. Po prekršku pri metu za tri točke se je znašel na liniji, ki označuje proste mete, in vse hladnokrvno zadel. Nato je sledilo nadaljevanje šova. V žep je pospravil novi trojki in bil kmalu že pri 18 točkah, Lakers pa so imeli vodstvo 60:44, kar je prisililo gostujočega trenerja, da je odreagiral z minuto odmora.

A tudi to ni zaustavilo Dončićeve čarovnije. Kmalu je postregel že s peto zadeto trojko iz šestih poskusov. Stroj je deloval na vseh koncih. Košarkarji so si zaupali in zadevali z vseh položajev. Če je nekdo v Sloveniji prespal prvi polčas in si ogledal statistiko, je lahko hitro spoznal, kako razpoloženi so bili vsi košarkarji – met iz igre je bil 60-odstoten, identično je bilo pri trojkah, medtem ko so proste mete metali kar 94-odstotno (zgrešili so le enega, in še tega Luka). Ob tem so imeli 19 asistenc in vodstvo 81:60 je bilo temu primerno.

Ko sta Marcus Smart in Deandre Ayton takoj po prihodu iz slačilnice zadela nekaj košev, so bili prav vsi predstavniki prve peterke pri dvomestni številki zadetih točk. Prednost je naraščala iz minute v minuto. Po trojki LeBrona Jamesa, ki je sledila po Lukovi asistenci, so Lakers prvič vodili z več kot 30 točkami razlike. Na semaforju Crypt.com arene je pisalo 95:63.