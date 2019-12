Luka Dončić in posebne razmere #video

Ciudad de Mexico je od Dallasa oddaljen le slabe tri ure vožnje z letalom, kar košarkarjev ne bo utrudilo. Bo pa gostovanje v Mehiki za njih vseeno poseben izziv. Mesto je namreč na nadmorski višini 2250 metrov, zaradi česar so razmere nekoliko drugačne.

Že Denver mnogim povzroča preglavice, saj je tudi igranje na nadmorski višini 1600 metrov drugačno kot sicer. Gostota zraka ni takšna, kot so je vajeni, manj je kisikovih molekul na prostornino zraka.

"Zavedati se moraš, da je to dejavnik, ki vpliva," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle, potem ko je s svojimi izbranci opravil trening v Dallasu, ki leži na nadmorski višini 130 metrov.

Ne bodo imeli prednosti, ker so v Mehiko prišli 24 ur prej

Mavericks se bodo v noči na petek pomerili z Detroit Pistons, ki bodo gostitelji tega obračuna. Moštvo vzhodne konference ima šest zmag manj od Dončićevega moštva. Prvi mož stroke pri Dallasu ne verjame, da bodo imeli košarkarji kaj prednosti pri aklimatizaciji, čeprav so prišli na kraj tekme 24 ur pred drugo ekipo: "Če greš dva tedna prej, se lahko povsem aklimatiziraš. To je znanstveno dejstvo. Tu smo igrali pred tremi leti in izkušnja je bila odlična. Hitro se bomo morali navaditi na razmere, verjetno nekoliko pogosteje menjavati košarkarje."

Pri Dallasu je vprašljiv nastop Delona Wrighta, ki ima poškodbo stegenske mišice.

Navijači veliko pričakujejo od slovenskega košarkarja, ki je bil MVP novembra v zahodni konferenci, dobre predstave pa kaže tudi decembra.

Pred dnevi je celo prehitel Michaela Jordana. Na 19. tekmi zapored je namreč dosegel vsaj 20 točk, pet skokov in pet asistenc. Pred njim je le še Oscar Robertson, ki mu je to uspelo na 29 zaporednih obračunih.

Prav Luka je osrednji košarkar, zaradi katerega je Dallas postal povsem drugačen v primerjavi z lansko sezono. Ima dovolj kakovostne košarkarje, ki znajo izkoristiti prostor, tega pa za njih naredi slovenski košarkar.

"Upajmo, da bo Luka nadaljeval po tej poti in postajal boljši, saj bomo tako tudi mi boljši"

"V ligi je le nekaj košarkarjev, ki lahko vodijo žogo na takšen način. Vključi ekipo v napadu, zadene koš, ko je to potrebno, naredi druge boljše, skače … Luka je raznovrsten, najpomembneje pa je to, da naredi košarkarje okoli sebe boljše. To je ključ. Če sem pošten, se še vedno učimo, kako igrati z njim. Luka se še vedno uči. Včasih je še preveč zaljubljen v mete po koraku nazaj, zato pa bolje izbira mesta za mete kakor v prvi sezoni. Še veliko je pred njim. Bistveno bolje prihaja pod obroč in končuje akcije. Dela izvrstne stvari. Upajmo, da bo nadaljeval po tej poti in postajal boljši, saj bomo tako tudi mi postali boljši," se je o Dončiću za Dallas Morning News razgovoril lastnik kluba Mark Cuban. Mark Cuban verjame, da bo Dallas še boljši, če bo Luka nadaljeval po trenutni poti. Foto: Reuters

Največjega klubskega uspeha se je veselil leta 2011, ko so Dallas Mavericks prvič in edinkrat osvojili ligo NBA. V zadnjih treh sezonah so Teksašani ostali brez končnice, so pa letos na dobri poti, da jim uspe ta podvig. S 16 zmagami in sedmimi porazi so na tretjem mestu v zahodni konferenci, iz katere bo osem ekip potovalo v izločilne boje. Deveta Oklahoma ima na primer pet zmag manj.

Vprašanje je, kaj lahko naredijo, če se uvrstijo v končnico

"Učimo se in postajamo boljši. Še vedno imamo veliko prostora za napredek. Smo v procesu, ko ugotavljamo, kakšna ekipa smo. Dobra novica je, da ob tem zmagujemo. Košarkarji se vse bolje počutijo v svojih vlogah, kar je velika razlika. Zdaj, ko je jasno glede rotacij, se fantje učijo, kako igrati drug z drugim. Nič ne bom napovedoval, a verjamem, da bomo boljši, če bomo ostali zdravi. Pričakujem, da se bomo uvrstili v končnico. Vprašanje je, kaj lahko naredimo tam," je še dejal Cuban.

