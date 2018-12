Luka Dončić bo dobil biografijo

Slovenski športnik leta 2018 in novinec mesecev oktobra in novembra lige NBA je nedavno javnosti predstavil svojo spletno stran, zdaj pa bo že pri rosnih dvajsetih imel tudi svojo biografijo, ki bo najprej izšla v Sloveniji in Srbiji, nato pa še v ZDA in Španiji.

Knjiga bo govorila o Dončićevem življenju in uspehih od začetkov v Ljubljani, zgodnjega odhoda v Španijo k madridskemu Realu ter prestopa k Dallas Mavericks v ligo NBA.

Stanković je napisal že več knjig, med drugim tudi Montevideo, Bog te video, po kateri je režiser Dragan Bjelogrlić posnel film, ki je doživel velik uspeh. Đurović, nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije, pa je med največjimi slovenskimi poznavalci košarke.