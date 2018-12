S pomočjo Dončića, Oblaka in Kopitarja zbrali 8.500 evrov

Austria Trend Hotel je že drugo leto zapored organiziral dobrodelno dražbo športnih izdelkov najuspešnejših slovenskih športnikov. Letos so v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje zbirali sredstva za 34-letnega Nenada, ki ga januarja v Nemčiji čaka zahtevno zdravljenje lymske borelioze. Za pomoč Nenadu so s prodajo izdelkov skupaj zbrali 8.500 evrov.

Kot so sporočili iz Austria Trend Hotela, so podpisane športne izdelke prispevali Luka Dončić, Jan Oblak, Anže Kopitar, Dejan Zavec, Peter Prevc in Andrej Šporn. Zanje so se na dražbi potegovala podjetja.

Zbran znesek 8.500 evrov so predali Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, temu znesku pa bo Austria Trend Hotel prispeval še delež od celotne decembrske prodaje burgerjev v svojem športnem baru Winners Lounge.

Jernej Osterman, generalni direktor Austria Trend Hotela, je znesek predal Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Foto: Austria Trend Hotel

"Filozofija družbene odgovornosti vračanja družbi je v našem podjetju prisotna že kar nekaj časa, zato smo letos veseli december ponovno zamenjali z dobrodelnim decembrom, v sklopu katerega smo organizirali dobrodelno dražbo športnih artiklov. Rad bi se zahvalil vsem športnikom, ki so donirali svoje artikle, ter podjetjem, ki so jih odkupila. V sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste- Polje bodo vsa zbrana sredstva predana naprej tistemu, ki jih resnično potrebuje. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi v prihodnje uspelo pomagati še marsikomu," je poudaril Jernej Osterman, generalni direktor Austria Trend Hotela.