Liga OTP banka, 25. krog
Krka gosti Rogaško
Z obračunom Krke in Rogaške se bo danes začel 25. krog košarkarske lige OTP banka. V četrtek bodo košarkarji Kansai Helios Domžal gostili Šentjur. V soboto bo na sporedu obračun Hopsov in Zlatoroga, v ponedeljek pa se bosta srečala še Triglav Kranj in Podčetrtek.
Liga OTP banka, 25. krog:
Torek, 21. april:
17.00 Krka - Rogaška
Četrtek, 23. april:
18.00 Kansai Helios Domžale - Šentjur
Sobota, 25. april:
19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško
Ponedeljek, 27. april:
17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek