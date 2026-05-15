Skrivnost, kako hitreje končati prepire in izboljšati odnose

Ko vas partner, prijatelj ali otrok napadejo z ostrimi besedami, jih hitro označimo za težavne ali nerazumne. A jeza je pogosto le površinski odziv. Pod njo se običajno skrivajo veliko globlja čustva, kot so žalost, razočaranje, stres ali občutek neslišanosti.

Empatija ima ključno vlogo pri gradnji boljših odnosov. Omogoča nam, da se ne odzivamo le na besede ali ton sogovornika, temveč poskušamo razumeti, kaj se v resnici dogaja v njem. Strokovnjaki poudarjajo, da prav empatija pogosto odloči, ali se po težkem pogovoru z nekom zbližamo ali pa se od njega še bolj oddaljimo.

Dobra novica je, da empatija ni prirojena sposobnost, gre za veščino, ki jo lahko razvijamo. Z njo lahko ne le hitreje razrešujemo spore, ampak jih pogosto tudi preprečujemo, še preden se sploh zares začnejo, poroča Time.

Poskusite položaj razložiti kot otroku

Pri konfliktih pogosto uporabljamo pretirane izraze, dramatiziramo ali pa drugo osebo hitro postavimo v vlogo krivca. Koristna vaja za bolj umirjen pogled na položaj je, da si predstavljamo, kako bi dogodek razložili otroku.

To pomeni, da ga opišemo čim bolj preprosto, brez napadalnih besed in brez olepševanja. Osredotočimo se na to, kaj se je dejansko zgodilo, kako smo se ob tem počutili in kaj smo razmišljali. Tak način razmišljanja pomaga, da položaj vidimo bolj nevtralno in lažje razumemo, da obstajajo tudi drugačne perspektive.

Na konflikt poglejte skozi oči druge osebe

Še ena učinkovita metoda je, da se nedavnega prepira lotimo na papirju. Najprej zapišemo svojo različico zgodbe, nato pa isti položaj poskusimo opisati še z vidika druge osebe.

Na prvi pogled se morda zdi, da nas nekdo ignorira ali ne posluša. A ko se vživimo v njegovo perspektivo, lahko ugotovimo, da je bil morda zelo utrujen, pod stresom ali preprosto preobremenjen.

To ne pomeni, da ima ena stran nujno prav. Pomeni pa, da lahko hkrati obstaja več resnic. Mi smo se počutili prezrte, druga oseba pa je bila v stiski. Prav to razumevanje pogosto odpre prostor za boljšo rešitev in umiritev konflikta.

Brez empatije do sebe težko razumemo druge

Empatijo je težko iskreno pokazati drugim, če je ne znamo najprej usmeriti nase. Po prepiru nas pogosto preplavijo močna čustva, zato si v takih trenutkih ne pomagamo, če si govorimo, da pretiravamo ali da se moramo pomiriti.

Koristneje je, da si namenimo nekoliko razumevanja in si priznamo, da je odziv normalen. Na primer: "To, kar se je zgodilo, je bilo res težko slišati. Logično je, da sem prizadet." Takšen notranji dialog pomaga umiriti misli in preprečuje impulzivne odzive.

Ko smo čustveno bolj uravnoteženi, lažje poslušamo, razumemo sogovornika in sodelujemo v pogovoru brez nepotrebnega zaostrovanja konflikta.

V prepiru se za trenutek ustavite

Čeprav se sliši zahtevno, lahko empatijo vadimo tudi sredi prepira. Ena od preprostih tehnik je kratka vaja, ki traja približno 90 sekund. V tem času se poskusimo za trenutek postaviti v kožo druge osebe in si zastaviti tri preprosta vprašanja: kaj trenutno čuti, česa se boji oziroma kaj želi zaščititi ter kaj si želi, da bi mi razumeli o njej.

Tak kratek premor pogosto pomaga, da se konflikt ne stopnjuje. Namesto da bi se osredotočili na dokazovanje, kdo ima prav, se raje vprašajmo, kaj smo v tem položaju mogoče še spregledali.

Spomnite se, kaj vaju povezuje

Med prepiri se pogosto zgodi, da imamo občutek, kot da osebe pred sabo sploh ne prepoznamo več. Prav ta občutek oddaljenosti običajno še zmanjša sposobnost empatije.

V takih trenutkih pomaga, če se zavestno spomnimo nečesa, kar nas povezuje. To je lahko skupni spomin, težko obdobje, ki smo ga preživeli skupaj, ali preprost trenutek, ko smo se iskreno nasmejali. Takšne misli okrepijo občutek bližine in nas opomnijo, da v konfliktu nismo nasprotniki, temveč še vedno del iste zgodbe.

Empatija ne pomeni, da se morate vedno strinjati z drugo osebo. Pomeni predvsem, da jo poskusite razumeti. Ko se človek počuti slišanega in razumljenega, se napetost pogosto zmanjša skoraj sama od sebe. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je empatija eden najmočnejših načinov za bolj zdrave odnose, manj konfliktov in hitrejše reševanje nesoglasij.

