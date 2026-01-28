Sreda, 28. 1. 2026, 10.27
1 ura, 22 minut
Liga OTP banka, 16. krog
Krka gosti Hopse, Ilirija pa Šentjur
Za uvod v 16. krog košarkarske lige OTP banka bo Krka danes gostila Hopse, Ilirija pa bo pričakala Šentjur. V soboto bosta na sporedu še tekmi Triglav Kranj - Podčetrtek ter Zlatorog Laško - Šenčur, v ponedeljek pa bo za konec kroga Rogaška gostovala v Domžalah.
Sreda, 28. januar:
17.00 Krka - Hopsi Polzela
19.00 Ilirija - Šentjur
Sobota, 31. januar:
17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek
19.30 Zlatorog Laško - Šenčur
Ponedeljek, 2. februar:
17.30 Kansai Helios Domžale - Rogaška