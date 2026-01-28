Krka gosti Hopse, Ilirija pa Šentjur

Za uvod v 16. krog košarkarske lige OTP banka bo Krka danes gostila Hopse, Ilirija pa bo pričakala Šentjur. V soboto bosta na sporedu še tekmi Triglav Kranj - Podčetrtek ter Zlatorog Laško - Šenčur, v ponedeljek pa bo za konec kroga Rogaška gostovala v Domžalah.