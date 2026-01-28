Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga OTP banka, 16. krog

Krka gosti Hopse, Ilirija pa Šentjur

KK Ilirija, Boban Marjanović | Ilirija se bo pomerila s Šentjurjem. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija se bo pomerila s Šentjurjem.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v 16. krog košarkarske lige OTP banka bo Krka danes gostila Hopse, Ilirija pa bo pričakala Šentjur. V soboto bosta na sporedu še tekmi Triglav Kranj - Podčetrtek ter Zlatorog Laško - Šenčur, v ponedeljek pa bo za konec kroga Rogaška gostovala v Domžalah.

Liga OTP banka, 16. krog

Sreda, 28. januar:
17.00 Krka - Hopsi Polzela
19.00 Ilirija - Šentjur

Sobota, 31. januar:
17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek
19.30 Zlatorog Laško - Šenčur

Ponedeljek, 2. februar:
17.30 Kansai Helios Domžale - Rogaška

Lestvica:

Ilirija Mega
