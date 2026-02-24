Družba Hofer trgovina je iz prodaje odpoklicala izdelek Bio mleti orehi v 200-gramskem pakiranju, ki ga dobavlja podjetje Estryia, saj obstaja možnost, da vsebuje orehe z neznačilnim vonjem in okusom. Obenem so v Hoferjevih trgovinah iz prodaje umaknili premijski prenosni blender Ambiano dobavitelja Tempo International.

Serijska oznaka odpoklicanih Bio mletih orehov je lot 25005374, roka uporabe pa sta april in junij letos. Podjetje kupce prosi, da teh orehov ne zaužijejo, temveč izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Dobavitelj Tempo International je medtem iz prodaje odpoklical izdelek Premium prenosni blender Ambiano (temno moder, zelen in siv), saj obstaja nevarnost, da uporaba in/ali polnjenje izdelka povzroči pregrevanje baterije.

Zaradi varnostnih razlogov v Hoferju kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo. Vrnejo ga lahko v katerokoli Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo kupnino prav tako povrnili tudi brez predložitve računa.