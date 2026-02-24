Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
24. 2. 2026,
17.54

Osveženo pred

50 minut

smučanje kabinska žičnica Maribor Mariborsko Pohorje

Pohorska vzpenjača spet obratuje

Mariborsko Pohorje z Arehom | Na Mariborskem Pohorju je sicer te dni velik obisk, saj potekajo zimske počitnice za okoli 120 tisoč učencev in dijakov z vzhoda države. | Foto Nina Kurnik (www.slovenia.info)

Na Mariborskem Pohorju je sicer te dni velik obisk, saj potekajo zimske počitnice za okoli 120 tisoč učencev in dijakov z vzhoda države.

Foto: Nina Kurnik (www.slovenia.info)

Na Mariborskem Pohorju so popoldne spet zagnali krožno kabinsko žičnico, ki od ponedeljka zaradi tehnične okvare ni delovala. Kot so sporočili iz občinskega podjetja Marprom, ki upravlja žičniške naprave na Mariborskem Pohorju, vzpenjača spet obratuje po ustaljenem voznem redu.

Do težav je prišlo zaradi tehnične okvare elektronike v pogonskem mostu vzpenjače, smučišča na mariborskem in areškem delu Pohorja pa so kljub temu nemoteno obratovala.

Do vrha sektorja Bolfenk so lahko smučarji dostopali s sedežnicami Radvanje, Poštela in Sleme, ki omogočajo navezavo na vse odprte proge. Za otroke iz smučarskih šol so za prevoz na Pohorje zagotovili dodatne avtobuse.

Na smučišču te dni velik obisk zaradi zimskih počitnic v vzhodni Sloveniji

Na Mariborskem Pohorju je sicer te dni velik obisk, saj potekajo zimske počitnice za okoli 120 tisoč učencev in dijakov z vzhoda države.

