Pohorska vzpenjača spet obratuje

Na Mariborskem Pohorju so popoldne spet zagnali krožno kabinsko žičnico, ki od ponedeljka zaradi tehnične okvare ni delovala. Kot so sporočili iz občinskega podjetja Marprom, ki upravlja žičniške naprave na Mariborskem Pohorju, vzpenjača spet obratuje po ustaljenem voznem redu.

Do težav je prišlo zaradi tehnične okvare elektronike v pogonskem mostu vzpenjače, smučišča na mariborskem in areškem delu Pohorja pa so kljub temu nemoteno obratovala.

Do vrha sektorja Bolfenk so lahko smučarji dostopali s sedežnicami Radvanje, Poštela in Sleme, ki omogočajo navezavo na vse odprte proge. Za otroke iz smučarskih šol so za prevoz na Pohorje zagotovili dodatne avtobuse.

Na smučišču te dni velik obisk zaradi zimskih počitnic v vzhodni Sloveniji

Na Mariborskem Pohorju je sicer te dni velik obisk, saj potekajo zimske počitnice za okoli 120 tisoč učencev in dijakov z vzhoda države.