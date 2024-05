Šenčur slavil v Ljubljani

Po tem, ko so v rednem delu košarkarji Šenčurja slavili na prvi medsebojni tekmi, so enako storili tudi v končnici. Gorenjci so vodili skozi celotno srečanje, največ za 18, domači pa so se jim v zadnjem delu tekme nevarno približali, a do preobrata niso uspeli priti. Najboljša strelca tekme sta bila z 18 točkami Sergej Macura pri Iliriji in z 22 Alen Malovčič pri Šenčurju. Slednji je blestel tudi v skoku, saj je pobral kar 15 odbitih žog.

V petek bo Šentjur gostil Cedevito Olimpijo, ki se bo tekmovanju za državni naslov pridružila v četrtfinalu. Helios bo zatem gostil Podčetrtek.

Krka, ki je bila najboljša v rednem delu tekmovanja, bo v soboto gostila LTH Castings.

Liga Nova KBM, četrtfinale, prve tekme

Četrtek, 2. maj:

Petek, 3. maj:

Sobota, 4. maj: