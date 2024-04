Kdo na vrh in kdo bo izpadel?

V zadnjem krogu prvega dela lige Nova KBM bodo padle številne odločitve, znani sta le končni uvrstitvi Ilirije (3.) in Šentjurja (7.). Za vrh se borita Krka in Kansai Helios Domžale, medtem ko bitko za obstanek bijejo Rogaška, ECE Triglav Kranj in Hopsi Polzela.

Za prvo mesto po prvem delu tekmovanja se bosta v Novem mestu borili moštvi Krke in Kansai Helios Domžal. Domžalski košarkarji so v aktualni sezoni dvakrat že premagali Novomeščane, v 18. kolu tudi v Novem mestu, ko je bil zmagovalec dvoboja odločen v podaljšku (100:105). V kolikor v četrtfinalu premagata svoja nasprotnika, bomo obračun Krke in Kansai Helios Domžal spremljali v polfinalu lige Nova KBM.

V ponedeljek bomo v Rogaški Slatini spremljali bitko za obstanek, Rogaška se bo pomerila s Hopsi s Polzele. Varovanci Boštjana Kuharja so slavili na zadnjih dveh tekmah (GGD Šenčur in Krka) in se točkovno poravnali s kranjskim ECE Triglavom in Rogaško. V kolikor želijo Hopsi obstati med prvoligaško druščino, v Rogaški Slatini šteje le zmaga, medtem ko si Rogaška lahko privošči poraz, za obstanek med prvoligaši bi moralo moštvo Terme Olimia Podčetrtka premagati ECE Triglav Kranj.

