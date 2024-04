Triglavani bližje obstanku, zmaga Šenčurja po podaljšku

Na sporedu je 26. krog prvega dela lige Nova KBM, klubi se še naprej borijo za mesta v končnici in za obstanek. Na prvi sobotni tekmi so košarkarji Triglava premagali tretjeuvrščeno Ilirijo s 93:72 Kansai Helios je visoko premagal Rogaško z 99:69. Zmage so se v soboto veseli še košarkarji iz Škofje Loke in Šenčurja. Slednji so v boju za četrto mesto dosegli pomembno zmago proti Termam Olimia, po podaljšku z 79:73.

Košarkarji ECE Triglava so naredili korak k obstanku v ligi Nova KBM. Proti Iliriji so prekinili niz štirih porazov in z zbrano ter motivirano predstavo zasluženo vpisali deveto zmago v sezoni. Pred zadnjim krogom - gostovanjem v Podčetrtku 29. aprila - imajo zmago prednosti pred zadnjimi Hopsi, ki bodo v ponedeljek gostili Krko, in boljše medsebojno razmerje.

Kranjčani so proti Iliriji, ki ima kljub nizu petih porazov že zagotovljeno tretje mesto po rednem delu, odigrali tekmo sezone. Podatek, da so v prvem polčasu zbrali kar 19 podaj, priča o kolektivni in kombinatorni igri, proti kateri Ljubljančani niso imeli pravega protiorožja. Varovanci trenerja Danijela Radosavljevića so v prvem polčasu vodili že s 14 točkami prednosti, vprašanje zmagovalca pa so dokončno rešili v tretjem delu igre, ki so ga dobili z 20:6 in po katerem je bila razlika že 27 točk.

Šenčur zmagal po podaljšku

GGD Šenčur je dosegel pomembno zmago v boju za četrto mesto po rednem delu. Ob tem, da je prekinil negativni niz in vpisal šele drugo zmago po poškodbi kapetana Dina Murića sredi marca, je s Termami Olimia prišel do boljšega medsebojnega izkupička v sezoni ter se izenačil tudi z LTH Castings.

GGD Šenčur je v rednem delu vodil le dvakrat. Prvič na začetku tekme in drugič 21 sekund pred koncem, ko je Alen Malovčić zadel za 70:69. Domači so imeli napad za zmago, vendar je Aleksandar Stoimenov pet sekund pred koncem zadel le en prosti met, nato pa zgrešil še trojko. V podaljšku so gostje povedli s 76:70 in prednost zadržali do konca. Pri domačih je Simo Atanacković zbral 24 točk, pri zmagovalcih pa ni bilo izstopajočega posameznika. Matej Čibej je dosegel 15 točk, 12 pa sta jih dodala Gaber Ožegovič in Dalibor Đapa.

O prvem mestu po rednem delu bo odločal zadnji krog

Blaž Mahkovic Foto: www.alesfevzer.com Kansai Helios v zadnjem krogu 28. aprila potrebuje zmago v Novem mestu, da na prvem mestu prehiti Krko, Rogaška in Hopsi Polzela pa bodo dan prej v Rogaški Slatini igrali za obstanek v elitni družbi.

Domžalčani so zanesljivo vpisali 21. zmago oziroma četrto zaporedno. Rogaška, ki je sicer dobila tri od zadnjih štirih tekem, je bila brez prvega strelca in skakalca Njegoša Sikiraša lahek plen. Domači kapetan Blaž Mahkovic se je izkazal s sedmimi trojkami ob stoodstotnem metu (25 točk), 21 pa jih je dodal Jan Copot (met iz igre 7:10). Pri gostih sta po 19 točk dosegla Jordan Session (11 skokov) in David Kralj (trojke 3:6).

Liga Nova KBM, 26. krog

Sobota 20. april:

Ponedeljek, 22. april:

Lestvica: