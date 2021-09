Krka se je za začetek znesla nad Laščani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varovanci Daliborja Damjanovića so na uvodni tekmi državnega prvenstva s 120:70 premagali Laščane. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Z obračunom med Krko in Zlatorogom se je začel 1. krog košarkarske lige Nova KBM. Novomeščani so novo domačo sezono odprli z zanesljivo zmago, Laščane so odpravili s kar 50 točkami (120:70). Temple Gibbs je bil s 24 točkami prvi strelec zmagovalcev, 20 jih je dodal Leon Stergar.