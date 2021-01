Po poročanju ameriških medijev je vodstvo lige NBA zaradi covid-19 prestavilo še dve tekmi, in sicer obračun med Dallas Mavericks in New Orleans Pelicans ter srečanje med Chicago Bulls in Boston Celtics, saj Dallas in Boston nimata na razpolago zahtevanih minimalnih osmih košarkarjev za igro. Novinar Adrian Wojnarowski dodaja, da bo vodstvo NBA sestankovalo z združenjem igralcev in generalnimi direktorji na temo sprememb protokola o zdravju in varnosti.