New York je na ta dan čakal 25 let

Po visoki zmagi Oklahome na prvi tekmi konferenčnega finala na zahodu se v noči na četrtek boj za finalno vstopnico lige NBA začenja še na vzhodu. V kultnem Madison Square Gardnu si bodo nasproti stali domači New York Knicks in Indiana Pacers.

Obe moštvi v srečanje vstopata skorajda brez prask, zgolj pri Pacers zunaj pogona ostaja Isaiah Jackson, ki je zadnjo tekmo odigral 2. novembra lani. Tako eni kot drugi računajo na izjemen strelski večer svojih prvih zvezdnikov. Domači največ upov polagajo v Jalena Brunsona, ki v končnici naravnost blesti, na drugi strani pa bo veliko odvisno od predstave Tyresea Haliburtona.

V aktualni sezoni sta se moštvi srečali trikrat. Na prvih dveh srečanjih, še v letu 2024, je vedno slavil domačin, na zadnji tekmi sredi februarja pa so Knicks slavili še na gostovanju. Domače tako čaka prvi nastop v konferenčnem finalu, kjer so nazadnje zaigrali leta 2000. Lani so jih v konferenčnem polfinalu izločili prav tokratni nasprotniki.

Liga NBA, 21. maj, konferenčni finale:

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Minnesota Timberwolves (6) /1:0/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Indiana Pacers (4) /0:0/ // Rezultat v zmagah, napredovalo je moštvo, ki je prvo zbralo štiri zmage.

