Nejasni dnevi za Luko Dončića

V noči na sredo bosta v končnici lige NBA na sporedu dva konferenčna polfinala. Slovenske ljubitelje košarke bo predvsem zanimala uvodna tekma med Oklahoma City Thunder in Los Angeles Lakers. Slednji žal ne bodo mogli računati na poškodovanega Luko Dončića. Drugo tekmo večera bosta igrala Detroit Pistons in Cleveland Cavaliers.

Večini je jasno, da je Oklahoma v tej seriji velik favorit. To kaže tudi medsebojni rezultat letošnjega rednega dela. Aktualni prvaki so namreč dobili vse štiri tekme in le ena se je končala z manj kot 29 točkami razlike. Ob tem velja še poudariti, da Lakersi niso imeli veliko prostega časa in so serijo zaključili v petek z zmago v Houstonu, Oklahoma City pa ni igrala vse od 27. aprila, ko so v prvem krogu končnice s 4:0 odpihnili Phoenix Suns.

Kdaj bo lahko zaigral? Foto: Guliverimage

Eden glavnih zvezdnikov Lakersov Luka Dončić si je pred približno enim mesecem prav na tekmi proti Oklahomi poškodoval stegensko mišico in od takrat slovenski košarkarski as še ni igral na tekmi. To je zagotovo velik udarec za Jezernike, potem ko je Ljubljančan v rednem delu sezone v povprečju dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 podaje.

Prvi trener JJ Redick ni znal povedati, kdaj bi se Dončić lahko vrnil po poškodbi. Napovedi so različne, a dejansko nihče ne ve, kdaj bi lahko stopil na parket. Zdaj je povsem jasno, da Luka ne bo igral na uvodni tekmi polfinala zahodne konference. Pojavljajo se ugibanja, da bi se 27-letni slovenski košarkar lahko vrnil na četrti tekmi, ki bo na sporedu 11. maja, medtem ko drugi menijo, da bo njegov čas okrevanja daljši. Luka Dončić je bil na zadnjem treningu prisoten, a je le metal na koš.

Shai Gilgeous-Alexander je v izjemni formi. Ga bodo Jezerniki lahko ustavili? Foto: Reuters

Pri Oklahomi se zavedajo, kdo je njihov nasprotnik

Sicer gre za obračun, ki je v košarkarski ligi NBA požel veliko zanimanja. Na eni strani je mlada ekipa Oklahome, ki brani lanski naslov v najmočnejši košarkarski ligi. Na drugi strani jim bo nasproti stal legendarni in zimzeleni LeBron James in ena najuspešnejših košarkarskih franšiz Los Angeles Lakers, ki so v svojo vitrino postavili 17 lovorik lige NBA. In tega se pri Oklahomi zavedajo.

"Ko igraš proti tako velikemu igralcu vseh časov, se moraš pripraviti na te tekme, ne glede na to, kdaj so," je dejal aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander.

"Težko bo, a je izvedljivo"

Na drugi strani se tudi pri Lakersih zavedajo, kako kakovostna ekipa jih čaka. Zelo dobro se tega zaveda prvi trener JJ Redick. "To je ena največjih ekip v zgodovini lige NBA in to je dejstvo. Enostavno so dobri. In mislim, da se fantje tega zavedajo, jih spoštujejo, mi pa tudi vemo, kakšna naloga nas čaka."

Obrambni igralec Lakersov Marcus Smart je Gilgeousa-Alexandra označil za igralca, ki za obrambne igralce v ligi predstavlja največji izziv. "To ne bo izziv samo zame, ampak za celo ekipo. Ne smemo imeti težav z osebnimi napakami, ga čim bolj oddaljiti od odprtih metov in ga nato poskušati ustaviti. Težko bo, a je izvedljivo."

Na vzhodu Detroit Pistons in Cleveland Cavaliers

Ta večer bo na sporedu tudi uvodni polfinalni obračun vzhodne konference med Detroit Pistons in Cleveland Cavaliers. Obe ekipi nista imeli prav veliko počitka, potem ko sta obe potrebovali sedem tekem, da sta se uvrstili v konferenčni polfinale.

Liga NBA, končnica, 5. maj:

Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/ Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /0:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

