Nedelja, 31. 5. 2026, 17.04
Rokomet, evropski pokal, tekma za 3. mesto in finale
"Slovenski" Flensburg do tretjega mesta
Rokometaši nemškega Flensburga so osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige v Hamburgu, potem ko so premagali francoski Montpellier z 32:30 (16:16). Za Flesburg, ki ga vodi Aleš Pajovič, je Domen Novak dosegel dva gola, Blaž Blagotinšek pa se ni vpisal med strelce.
V nemškem finalu, ki se bo pričel ob 18. uri, se bosta pomerila Kiel in Melsungen.
Kiel je na sobotni prvi polfinalni tekmi ugnal Montpellier z 29:28, na drugem nemškem obračunu pa je bil Melsungen boljši od Flensburga s 37:30.
Evropska liga, nedelja, 31. maj:
Tekma za 3. mesto:
Montpellier : Flensburg 30:32 (16:16)
(Domen Novak 2 gola za Flensburg, Blaž Blagotinšek brez gola za Flensburg)
Finale:
18.00 Kiel - Melsungen