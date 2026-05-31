Nedelja, 31. 5. 2026, 17.04

Rokomet, evropski pokal, tekma za 3. mesto in finale

"Slovenski" Flensburg do tretjega mesta

Avtor:
STA

Flensburg | Rokometaši Flensburga so osvojili tretje mesto. | Foto Reuters

Rokometaši nemškega Flensburga so osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige v Hamburgu, potem ko so premagali francoski Montpellier z 32:30 (16:16). Za Flesburg, ki ga vodi Aleš Pajovič, je Domen Novak dosegel dva gola, Blaž Blagotinšek pa se ni vpisal med strelce.

V nemškem finalu, ki se bo pričel ob 18. uri, se bosta pomerila Kiel in Melsungen.

Kiel je na sobotni prvi polfinalni tekmi ugnal Montpellier z 29:28, na drugem nemškem obračunu pa je bil Melsungen boljši od Flensburga s 37:30.

Evropska liga, nedelja, 31. maj:

Tekma za 3. mesto:
Montpellier : Flensburg         30:32 (16:16)
(Domen Novak 2 gola za Flensburg, Blaž Blagotinšek brez gola za Flensburg)

Finale:
18.00 Kiel - Melsungen

