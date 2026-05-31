"Slovenski" Flensburg do tretjega mesta

Rokometaši nemškega Flensburga so osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige v Hamburgu, potem ko so premagali francoski Montpellier z 32:30 (16:16). Za Flesburg, ki ga vodi Aleš Pajovič, je Domen Novak dosegel dva gola, Blaž Blagotinšek pa se ni vpisal med strelce.

V nemškem finalu, ki se bo pričel ob 18. uri, se bosta pomerila Kiel in Melsungen.

Kiel je na sobotni prvi polfinalni tekmi ugnal Montpellier z 29:28, na drugem nemškem obračunu pa je bil Melsungen boljši od Flensburga s 37:30.