Guček drugi, Glojnarič četrta v Dresdnu

Slovenski atlet Matic Ian Guček (Kladivar) je bil drugi na 400 m z ovirami na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Glojnarič (Brežice), druga slovenska predstavnica, je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 m ovire četrta.

Dvaindvajsetletni Guček, ki že ima normo za avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu, je zaostal le za domačinom Emilom Agyekumom. Ta je tekel 48,23 sekunde in s tem rekord mitinga. Bil je član bronaste nemške štafete 4 400 m na evropskem prvenstvu v Rimu leta 2024.

Guček je 24. maja letos v nemškem Rehlingenu zasedel drugo mesto in z 48,40 sekunde le za desetinko in pol zgrešil državni rekord 48,25, ki ga je tekel 8. avgusta lani v Banski Bystrici na Slovaškem.

To je bila druga letošnja tekma nekdanjega mladinskega svetovnega podprvaka in lani bronastega na EP za mlajše člane. Na uvodni diamantni ligi in svoji prvi v sezoni je sredi maja v Šanghaju na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde v elitni svetovni konkurenci zasedel peto mesto.

Petindvajsetletna Glojnarič je v Dresdnu le za dve stotinki zgrešila svoj osebni rekord in za šest stotink normo 12,88 za letošnje EP. Z rekordom mitinga je zmagala je Rayniah Jones iz ZDA z 12,64, veter pa je pihal v mejah dovoljenih +1,3 m/s.

Preberite še: