Tina Šutej (Kladivar Celje) je drugi dan državnega prvenstva v atletiki v Mariboru v skoku s palico, ko je bilo že skoraj povsem temno, z enim samim skokom na 4,30 m osvojila naslov. Zanesljivi zmagi sta dosegla tudi Matic Ian Guček (Kladivar) na 400 m ovire in po petkovem slavju v metu diska še v suvanju krogle Kristjan Čeh (Ptuj).

Do prvega članskega naslova na prostem je na 800 m prišla obetavna 16-letna Živa Remic (Olimpija), Maruša Mišmaš Zrimšek se je po poškodbah in materinstvu znova vrnila na državni vrh z naslovom na 3000 m.

Na 200 m je bila ob močnem vetru v prsi (-1,4 m/s) prva Zala Istenič (Žak, 23,46), še slabši veter (-2,1 m/s) so imeli tudi atleti, kjer je zmagal Andrej Skočir (Žak) z 21,11.

Andrej Skočir je bil najhitrejši na 200 metrov. Foto: Jure Banfi

Anže Durjava (Žak) je slavil v met kopja s 75,95 m, četrti je bil po poškodbi mladinski svetovni Tom Teršek (Triglav) z 69,25 m. V metu kladiva sta osebna rekorda postavila Jan Emberšič (Domžale, 72,71 m), in Jakob Urbanč (Brežice, 71,01 m).

Šutej se je odločila, da ne bo tvegala

"Pogoji danes res niso bili najboljši. Zaradi zamude in velikega števila tekmovalk sem skoraj dve uri čakala na svoj skok. S trenerjem Milanom Kranjcem sva se odločila, da ne bom tvegala. Za državni rekord bi tako ali tako zmanjkalo svetlobe," je dejala Tina Šutej, ki jo naslednja tekma čaka na diamantni ligi v Parizu.

Potem, ko je bilo ob obilici vrhunskih izidov prvi dan DP sončno in vroče ter je bil tudi veter zelo ugoden, je sobotna popoldanska močna nevihta prestavila začetek tekme za eno uro. Ohladilo se je za 15 stopinj Celzija na 20 stopinj.

16-letna Živa Remic (Olimpija) je postala prvič članska državna prvakinja na prostem. Foto: Jure Banfi

Remic po prvem naslovu: Lep začetek sezone

"Ko sem se vozil iz Celja se je začela nevihta, zato sem spremenil načrt in je bil cilj le zmaga. Med ovirami sem šel tako, kot moram, le hitrosti ni bilo, ker nisem želel iti na polno. Moj glavni cilj ostaja EP, kjer želim biti najboljši, kar je kar realen cilj. Imam zelo dobro sezono, približal sem se magični meji. Imam četrti izid sezone v Evropi, pet stotink me loči do tretjega mesta," je pojasnil Matic Ian Guček.

Po padcu v petek na 400 m tik pred ciljem je Živa Remic slavila 800 m nekaj dni potem, ko se je prvič spustila pod magično mejo dveh minut, tekla je 2:05,95. "Načrt je bil sproščen ritem, ki bi mi ustrezal brez naprezanja. Na včerajšnji tekmi sem se uštela v ritmu. Čutila sem še utrujenost po teku pod dvema minutama pred nekaj dnevi, ko sem tekla na polno. Lep začetek sezone. A vsaka tekma je zgodba zase. Gledam naprej, da pridno treniram in vse bolje tekmujem," je pojasnila Remic in dodala, da se še išče pri načinu teka na 800 m.

Čeh prvič prvak v suvanju krogle

Kristjan Čeh je z uvodnimi tremi sunki krogle presegel 17 m, potem mu to ni uspelo, a je prvič osvojil naslov v tej disciplini s 17,57 m pred Blažem Zupančičem (Žak), ki je vrgel 16,62 m. Slednji je bil po tekmovalni upokojitvi slovenskega rekorderja Mirana Vodovnika več kot desetletje serijski prvak v suvanju krogle. Tudi na lanskem prvenstvu je ugnal Čeha.

Kristjan Čeh je državnemu naslovu iz meta diska dodal še zmago v suvanju krogle. Foto: Jure Banfi

"Ne treniram več veliko, vstajam ob štirih zjutraj za odhod na delo v Avstriji, poleg tega sva z boljšo polovico kupila kmetijo. Lahko bi rekel, da grem po obratni poti, kot Čeh. On je opustil kmetijsko življenje zaradi atletike, slednjo pa jaz opuščam zaradi kmetijstva," je pojasnil Zupančič.

Prvo pravo tekmo v sezoni je s 13,49 m opravila v troskoku srbska zvezdnica Ivana Španović, lastnica 15 odličij z velikih tekmovanj v skoku v daljino. Ker njenega trenerja ni bilo, je z nasveti pomagala slovenska rekorderka Marija Šestak, sicer zaposlena na slovenski zvezi.

DP je štelo za mednarodno ligo Telekoma Slovenije, naslednja bo 1. julija v Novem mestu.