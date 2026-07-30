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Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
9.23

Osveženo pred

6 minut

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Kristjan Čeh Kristjan Čeh Zala Istenič Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije

Četrtek, 30. 7. 2026, 9.23

6 minut

Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije

Zala Istenič in Kristjan Čeh zmagovalca mednarodne atletske lige

Avtor:
STA

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Zala Istenič | Zala Istenič je bila najboljša med dekleti. | Foto Peter Kastelic/AZS

Zala Istenič je bila najboljša med dekleti.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in ljubljanska šprinterka Zala Istenič (Žak) sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, je objavila Atletska zveza Slovenije (AZS). Za skupno zmago bosta prejela po 2000 evrov nagrade.

Čeh je v štirih nastopih zbral 40 točk, Istenič je nastopila petkrat, v štirih nastopih, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, pa je zbrala 32 točk.

Drugo mesto v skupnem seštevku je v moški konkurenci osvojil slovenski rekorder v teku na 100 metrov Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), tretje pa Lovro Mesec Košir (Žak).

V ženski konkurenci je bila druga slovenska rekorderka na nizkih ovirah Agata Zupin (Velenje), tretja pa trenutno naša najboljša skakalka v daljino Maja Bedrač (Ptuj).

Letos je za ligo štelo osem tekmovanj. Poleg osrednjih petih mitingov, ki so potekali na Ptuju, dvakrat v Mariboru, v Celju in Novem mestu, so za skupen seštevek šteli še zimsko prvenstvo v metih, državno prvenstvo ter atletski pokal Slovenije.

Čeh je nastopil na Ptuju, v Novem mestu ter na državnem prvenstvu in atletskem pokalu. Na vseh štirih tekmovanjih je prepričljivo zmagal. Najboljši dosežek mu je uspel na DP v Mariboru, kjer je disk vrgel kar 71,86 metra.

Istenič je kar štirikrat tekmovala v Mariboru ter enkrat na Ptuju. Tam je tekla na 200 metrov, v štajerski prestolnici pa tako na 100 kot 200 metrov. Vse teke je zmagala in je letos na domačih tleh neporažena. Osebna rekorda je na domačih tekmovanjih izboljšala na 11,25 (Maribor) in 22,97 (Ptuj).

Končni vrstni red v točkovanju za skupno nagrado:

Moški                                                        Ženske
1. Kristjan Čeh (Ptu)          40 točk           1. Zala Istenič (Žak)    32
2. Anej Čurin Prapotnik (Ptu)  36              2. Agata Zupin (Vel)     28
3. Lovro Mesec Košir (Žak)     31             3. Maja Bedrač (Ptu)     23
4. Dino Subašić (Vel)          29                  4. Maja Pogorevc (PMb)   23
5. Mitja Zubin (Pir)           28                     5. Lina Hribar (Žak)     22
6. Jan Emberšič (Dom)          28              6. Gaja Kovačec (Mar)    21
7. Luka Zupanc (Viv)           24                 7. Veronika Domjan (Ptu) 20
8. Andrej Skočir (Žak)         24                 8. Maša Medjimurec (Kro) 19

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