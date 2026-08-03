Ukrajina izvedla nov napad na ruskega trgovca #vŽivo

Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, so danes sporočile lokalne ruske oblasti in podjetje. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 kilometrov vzhodno od Moskve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadu je na objektu zagorelo, ena oseba je bila ranjena.

Pregled novic dneva:



9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries

9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries

"Po napadu je na eni od logističnih lokacij podjetja v regiji Vladimir izbruhnil požar," so sporočili iz podjetja Wildberries in dodali, da so osebje skladišča evakuirali.

FP-1 drones attacked the Wildberries warehouse in Vladimir region of Russia.



Russian "Z-bloggers" openly admit that dual-use and military goods are sold at Wildberries. https://t.co/5fSfPQljTr pic.twitter.com/cRXMorJFmr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 3, 2026

Regionalni guverner Aleksander Avdejev je na ruski aplikaciji za sporočanje Max objavil, da so napad izvedli z brezpilotnimi letalniki. Po njegovih besedah je po napadu izbruhnil požar, nastala je škoda, mlajši moški je bil ranjen.

Ukrajina je po navedbah AFP od sredine julija v različnih delih Rusije in na anektiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries, ki se ga je oprijel vzdevek "ruski Amazon".