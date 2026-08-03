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Ukrajina izvedla nov napad na ruskega trgovca #vŽivo
Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, so danes sporočile lokalne ruske oblasti in podjetje. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 kilometrov vzhodno od Moskve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadu je na objektu zagorelo, ena oseba je bila ranjena.
9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries
9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries
"Po napadu je na eni od logističnih lokacij podjetja v regiji Vladimir izbruhnil požar," so sporočili iz podjetja Wildberries in dodali, da so osebje skladišča evakuirali.
FP-1 drones attacked the Wildberries warehouse in Vladimir region of Russia.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 3, 2026
Russian "Z-bloggers" openly admit that dual-use and military goods are sold at Wildberries. https://t.co/5fSfPQljTr pic.twitter.com/cRXMorJFmr
Regionalni guverner Aleksander Avdejev je na ruski aplikaciji za sporočanje Max objavil, da so napad izvedli z brezpilotnimi letalniki. Po njegovih besedah je po napadu izbruhnil požar, nastala je škoda, mlajši moški je bil ranjen.
Ukrajina je po navedbah AFP od sredine julija v različnih delih Rusije in na anektiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries, ki se ga je oprijel vzdevek "ruski Amazon".
As the day progresses, Russia's Wildberries facility in Novosemeykino, Samara region continues to be engulfed in raging hellfire.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 2, 2026
Having only opened for operations in May of 2025, the current 130,000m² held around 120 million items, making the facility the 6th largest in Russia.… pic.twitter.com/wORaA7KabR