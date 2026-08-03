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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
9.23

Osveženo pred

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skladišče trgovec Rusija Ukrajina napad droni požar

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 9.23

9 minut

Ukrajina izvedla nov napad na ruskega trgovca #vŽivo

Avtorji:
Na. R., STA

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Wildberries, regija Vladimir, napad, droni, skladišče | Kijev obtožuje Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in je ključen del ruskega gospodarstva, da skladišči dele za drone in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini. | Foto X/@JayinKyiv

Kijev obtožuje Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in je ključen del ruskega gospodarstva, da skladišči dele za drone in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini.

Foto: X/@JayinKyiv

Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, so danes sporočile lokalne ruske oblasti in podjetje. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 kilometrov vzhodno od Moskve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadu je na objektu zagorelo, ena oseba je bila ranjena.

Pregled novic dneva:

9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries

9.15 Ukrajina napadla še eno skladišče ruskega trgovca Wildberries

"Po napadu je na eni od logističnih lokacij podjetja v regiji Vladimir izbruhnil požar," so sporočili iz podjetja Wildberries in dodali, da so osebje skladišča evakuirali.

Regionalni guverner Aleksander Avdejev je na ruski aplikaciji za sporočanje Max objavil, da so napad izvedli z brezpilotnimi letalniki. Po njegovih besedah je po napadu izbruhnil požar, nastala je škoda, mlajši moški je bil ranjen.

Ukrajina je po navedbah AFP od sredine julija v različnih delih Rusije in na anektiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries, ki se ga je oprijel vzdevek "ruski Amazon".

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