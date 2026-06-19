Neja Filipič deveta na diamantni ligi v Dohi

Neja Filipič iz ljubljanskega atletskega kluba Žak je bila deveta na diamantni ligi v Dohi, v troskoku, uvodni disciplini tekme, je dosegla 13,94 metra. Prek 15 m je za zmago edina preskočila Kubanka Davisleydi Velazco, s 15,13 m je dosegla najboljši izid sezone na svetu in osebni rekord.

Filipič je po prvem neveljavnem skoku v drugem dosegla 13,68 m in se v tretjem približala 14 metrom, vendar za štiri centimetre zgrešila priložnost, da bi nadaljevala tekmovanje najboljše osmerice.

Enaintridesetletna Filipič, ki je od leta 2021 nastopila v finalih na večini velikih tekmovanj, je v Celju 10. junija zmagala z osebnim rekordom 14,50 m in ob dovoljenem vetru v hrbet (+1,9 m m/s). To ji je uspelo v peti seriji, pred tem je dvakrat zaporedoma preskočila 14 m (14,07 in 14,07 m).

V knežjem mestu je tudi potrdila normo za evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu in je za Marijo Šestak (15,08 m), Anjo Valant (14,69 m) in Snežano Vukmirović (14,58 m) četrta na večni slovenski lestvici.

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