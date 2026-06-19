Izjemen atletski dan v Mariboru, Čeh dvakrat prek 70 metrov #video

Za dosežek prvega dne državnega prvenstva v atletiki v Maribboru je poskrbel sprinter Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), ki je v teku na 100 metrov izboljšal 19 let star državni rerkord Matica Osovnikarja, a to ni bil edini izjemen dosežek dneva, Slovenski rekorder v metu didska Kristjan Čeh (Ptuj) je zmagal s meto 71,86 m, izkazala se je Nika Glojnarič (Brežice) na 100 m ovire

Ko je rekord tekel Čurin Prapotnik, še ni začel Kristjan Čeh, ki bo v metu diska avgusta v Birminghamu branil naslov v medu diska. Tokrat je z 71,86 metra v drugi seriji dosegel izjemen dosežek in manj kot meter zaostal za svojim slovenskim rekordom 72,61 m, ki ga je dosegel aprila letos v vetrovni Ramoni v ZDA.

"Izjemen tekmovalni dan, gotovo pa je na vrhu moj ptujski klub. Sam imam še nekaj rezerve v 'tanku', čeprav sem dvakrat presegel 70 m. A sem imel stabilne izide kot že vso sezono. V njej sem bil vedno med prvo trojico v svetovni konkurenci," je strnil Čeh, ki je vrgel 68,55, 71,86, 70,73, 69,50, 68,52 m ter izvrstno serijo sklenil z 69,13 m.

Čurin Prapotnk je zmagal z 10,09, prva trojica sprinterjev pa je tekla osebne rekorde. Drugi je bil Tin Staš Lorbar (Poljane) z 10,34, z dvema stotinkama zaostanka je bil tretji Filip Oiclj (Slovenj Gradec). Oba sta ugnala nekaj sicer doslej stalnih članov štafete.

Doseženih je bilo še obilo izjemnih rezultatov za enega najboljših atletskih večerov pri nas. Nika Glojnarič (Brežice) se je na 100 m ovire z 12,96 v dovoljenem vetru znova izkazala. Zala Istenič (Žak) je na 100 m zmagala z 11,36, sledila ji je Lina Hribar (Žak) z 11,58.

Odličen dvoboj sta v teku na 100 m uprizorili Lina Hribar in Zala Istenič. Foto: Jure Banfi

Glojnarič je že v kvalifikacijah tekla krepko pod 13 sekundami in ob dovoljenem vetru +1,7 ,m/s z 12,89 ugnala Hano Sekne (Kranj), ki je na drugem mestu dosegla osebni rekord 13,17 sekunde. Sekne je v finalu tekla 13,21.

"Dosegla sem svoj glavni cilj, obakrat sem tekla pod 13 sekundami. Moram pa reči, da sem delala obakrat kopico napak od starta do cilja in je zato čas zelo dober. Želim tako stopnjevati do EP," je dejala Glojnarič. V avstrijskem St. Pöltnu je 4. junija z 12,76 sekunde le za 17 stotink zaostala za državnim rekordom 12,59, ki ga je Brigita Bukovec tekla 31. julija 1996 za srebro na olimpijskih igrah v Atlanti.

Živa Remic je dolgo vodila, nato pa omagala tik pred ciljem in padla pred črto. Foto: Jure Banfi

Istenič je v kvalifikacijah z 11,26 tekla osebni rekord, Hribar je bila druga z 11,55. V finalu sta bili nekoliko počasnejši, a še vedno v krogu njunih letošnjih hitrih tekov. Markelj je bil zelo zadovoljen, saj je dosegel soliden izid v vročini in vetru, obenem je pred dvema dnevoma v Franciji s 3:37,25 še drugič v nizu popravil slovenski rekord.

Na 1500 m sta zmagala Rok Markelj (Triglav Kranj) s 3:44,87 in Anita Horvat (Velenje) s 4:29,18. Na 400 m sta naslov osvojila Lovro Mesec Košir (Žak), ki je z osebnim rekordom 46,09 ugnal rekorderja Roka Ferlana (Triglav), in Maja Pogorevc (Poljane, 53,72). Dolgo je sicer vodila izjemno obetavna Živa Remic (Olimpija), a je 16-letna tekačica na nekaj daljše proge omagala tik pred ciljem in padla pred črto ter imela 18. izid.

Dvoboj v skoku v višino je dobila Lia Apostolovski (Kranj) z 1,86 m. Foto: Jure Banfi

Dvoboj v skoku v višino je dobila Lia Apostolovski (Kranj) z 1,86 m, tri cm je zaostala Ela Velepec (Kladivar). Že dolgo ni bilo takih slovenskih dosežkov v skoku v daljino, Dino Subašić (Velenje) je slavil s 7,87 m iz četrtega skoka, Matic Modrijančič (Slovenska Bistrica) pa se mu je v zadnji seriji s 7,77 m zelo približal; obakrat je bil veter v dovoljenih mejah. Filip Jakob Demšar (Žak) je bil edini, ki je tekel na 110 m ovire, in se s 13,95 spustil pod 14 sekund.

Petindvajsetletna Apostolovski je bila vesela nove in pet let mlajše tekmice kot spodbudo k še boljšim dosežkom. Velepec je namreč v prvi polovici tega meseca v ameriškem Eugenu v finalu ameriškega univerzitetnega prvenstva v dresu univerze iz Nebraske osvojila četrto mesto in postala peta Slovenka v zgodovini, ki je preskočila 1,90 metra.

DP v Mariboru, izidi prvega dne: Člani: - 100 m (+1,6 m/s):

1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 10,09, slovenski rekord

2. Tin Lorbar Staš (PMb) 10,34

3. Filip Oiclj (SlG) 10,36 - 400 m:

1. Lovro Mesec Košir (Žak) 46,09

2. Rok Ferlan (Tri) 46,77

3. Maj Janža (Žak) 46,98 - 1500 m:

1. Rok Markelj (Tri) 3:44,87

2. Domen Žerjav (Žak) 3:57,75

3. David Pugelj (Kro) 4:00,10 - 5000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 14:08,95

2. Jakob Medved (TJL) 14:25,27

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 15:02,49 - 110 m ovire (+1,5 m/s):

1. Filip Jakob Demšar (Žak) 13,95 - 4x100 m:

1. Žak Ljubljana 41,15

2. Krka Novo mesto 41,73 - palica:

1. Luka Zupanc (Viv) 5,25

2. Brin Ciglenečki (Kro) 4,60

3. Urban Velepec (Kla) 4,60 - daljina:

1. Dino Subašić (Vel) 7,87

2. Matic Modrijančič (ASB) 7,77

3. Tan Černigoj (Žak) 7,55 - disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 71,86

2. Tilen Delič Verstovšek (Krk) 52,77

3. Alen Zupanc (Kro) 51,45 Članice: - 100 m (+9,2 m/s):

1. Zala Istenič (Žak) 11,36

2. Lina Hribar (Žak) 11,58

3. Urška Ogrizek (AKŠ) 11,74 - 400 m:

1. Maja Pogorevc (PMb) 53,72

2. Karolina Zbičajnik (PMb) 54,05

3. Ajda Kaučič (PMb) 54,70 - 1500 m:

1. Anita Horvat (Vel) 4:29,18

2 Ema Pika Raj (SlG) 4:30,77

3. Maša Holešek (Rus) 4:30,86 - 5000 m:

1. Klara Močnik (Pap) 18:12,19

2. Eva Bezlaj (MB) 18:22,29

3. Urška Martinec (Pom) 18:37,74 - 100 m ovire (+0,6 m/s):

1. Nika Glojnarič (Bre) 12,96

2. Hana Sekne (Kra) 13,21

3. Katjuša Jordan Nadižar (Kra) 13,62 - 4x100 m:

1. Žak Ljubljana 45,96

2. Velenje 47,33

3. Krka Novo mesto 48,94 - višina:

1. Lia Apostolovski (Kra) 1,86

2. Ela Velepec (Kla) 1,83

3. Monika Podlogar (Oli) 1,77 - daljina:

1. Maja Bedrač (Ptu) 6,57

2. Manca Starašinič (Žak) 6,07

3. Nika Jordan Cujnik (DTo 6,01 - disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 53,58

2. Jasmine Majcen Clarke (Ptu) 48,74

3. Katarina Eržen (Žak) 44,85 - kladivo:

1. Oriana Lovrec (Vel) 54,63

2. Zoja Šušteršič (Žak) 51,45

3. Naida Nišić (Vel) 44,58

Preberite še: