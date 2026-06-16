Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
18.20

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Matic Ian Guček atletika Tina Šutej Jan Vukovič

Torek, 16. 6. 2026, 18.20

33 minut

Atletski miting v Ostravi

Matic Ian Guček tekel slovenski rekord na 400 metrov ovire

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Matic Ian Guček | Matic Ian Guček  | Foto Guliverimage

Matic Ian Guček 

Foto: Guliverimage

Matic Ian Guček je bil na atletskem mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem na 400 metrov z ovirami tretji, z 48,16 sekunde je izboljšal svoj slovenski rekord. Tretja je bila tudi Tina Šutej v skoku s palico, preskočila je 4,65 metra. Tretji slovenski predstavnik Jan Vukovič je zadolžen za ritem v teku na miljo.

Živa Remic Gregor Grad
Sportal Zgodovinski podvig čudežne slovenske najstnice

Matic Ian Guček je z 48,25 prejšnji državni rekord postavil osmega avgusta lani v Banski Bystrici. Pred Gučkom sta bila v Ostravi tokrat le vseameriški podprvak leta 2023 Brazilec Matheus Lima s 47,64 ter Jesus David Delgado, ki je z 48,11 tekel španski rekord.

Novozelandka Imogen Ayris je zmagala v skoku s palico s 4,75 m, druga je bila Gabriela Leon iz ZDA s 4,65 m. Ayris je bila na letošnjem dvoranskem SP v Torunu tretja za svoj največji uspeh, tik pred njo je bila Tina Šutej za svojo osmo medaljo na velikih članskih tekmovanjih.

Katie Moon iz ZDA, ki je septembra lani v Tokiu tretjič v nizu osvojila zlato na SP na prostem, je končala na petem mestu, preskočila je 4,50 m. Moon je bila leta 2021 v Tokiu olimpijska zmagovalka, srebrna pa na naslednjih igrah v Parizu. Pred Moonovo je bila četrta Norvežanka Kitty Friele Faye s prav tako 4,50 m, vendar v manj poskusih na tej višini od Moon.

Pariz 2024 atletika Anita Horvat
Sportal Anita Horvat zmagala na Švedskem na 800 m
Matic Ian Guček atletika Tina Šutej Jan Vukovič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.