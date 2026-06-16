Matic Ian Guček je bil na atletskem mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem na 400 metrov z ovirami tretji, z 48,16 sekunde je izboljšal svoj slovenski rekord. Tretja je bila tudi Tina Šutej v skoku s palico, preskočila je 4,65 metra. Tretji slovenski predstavnik Jan Vukovič je zadolžen za ritem v teku na miljo.

Matic Ian Guček je z 48,25 prejšnji državni rekord postavil osmega avgusta lani v Banski Bystrici. Pred Gučkom sta bila v Ostravi tokrat le vseameriški podprvak leta 2023 Brazilec Matheus Lima s 47,64 ter Jesus David Delgado, ki je z 48,11 tekel španski rekord.

Novozelandka Imogen Ayris je zmagala v skoku s palico s 4,75 m, druga je bila Gabriela Leon iz ZDA s 4,65 m. Ayris je bila na letošnjem dvoranskem SP v Torunu tretja za svoj največji uspeh, tik pred njo je bila Tina Šutej za svojo osmo medaljo na velikih članskih tekmovanjih.

Katie Moon iz ZDA, ki je septembra lani v Tokiu tretjič v nizu osvojila zlato na SP na prostem, je končala na petem mestu, preskočila je 4,50 m. Moon je bila leta 2021 v Tokiu olimpijska zmagovalka, srebrna pa na naslednjih igrah v Parizu. Pred Moonovo je bila četrta Norvežanka Kitty Friele Faye s prav tako 4,50 m, vendar v manj poskusih na tej višini od Moon.