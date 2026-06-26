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Avtorji:
R. P., STA

Petek,
26. 6. 2026,
20.40

Osveženo pred

15 minut

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atletika Zagreb Kristjan Čeh Kristjan Čeh Nika Glojnarič Zala Istenič Žan Rudolf Neja Filipič Rok Ferlan

Petek, 26. 6. 2026, 20.40

15 minut

76. atletski memorial Borisa Hanžekovića v Zagrebu

Kristjan Čeh navdušil v Zagrebu v zadnji seriji, Žan Rudolf popravil državni rekord

Avtorji:
R. P., STA

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Kristjan Čeh | Kristjan Čeh je z zadnjim metom navdušil ljubitelje atletike v Zagrebu. | Foto Guliverimage

Kristjan Čeh je z zadnjim metom navdušil ljubitelje atletike v Zagrebu.

Foto: Guliverimage

Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 76. atletskem memorialu Borisa Hanžekovića v Zagrebu, s 70,82 metra je bil petič najboljši v hrvaški prestolnici. Na 1500 m je na 12. mestu Žan Rudolf s 3:34,23 popravil slovenski rekord 3:37,25, ki ga je sredi tega meseca postavil Rok Markelj.

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Čeh v zadnjem metu presegel magično mejo

V sredo bo nastopil v Novem mestu. | Foto: Guliverimage V sredo bo nastopil v Novem mestu. Foto: Guliverimage Kristjan Čeh je največjo daljavo dosegel v zadnji, šesti seriji. Pred njo je vodil Lawrence Okoye s 68,24 m. Slednji je osvojil bron na evropskem prvenstvu leta 2022 in na tej tekmi končal kot drugi.

"Pred zadnjim metom sem si dejal, da drugi pa vendarle ne bom. Takoj sem vedel, da bo šlo prek 69 m, na koncu sem presegel magično mejo in sem zelo zadovoljen z doseženim izidom. Čeprav z glavo nisem bil ves čas na tekmi, bilo je tudi zelo vroče," je dejal Čeh. Naslednjo sredo bo nastopil v Novem mestu.

Rudolf kljub zastrupitvi odtekel rekord

"Škoda, bil sem povsem blizu normi (3:33,50) za avgustovsko EP. Zastrupil sem se s hrano in še deset minut pred startom nisem vedel, če bom začel. Izpolnil pa sem vse zadane cilje, tekel državni rekord, sem najhitrejši v družini, prej je bi to moj finski tast. In bil tudi hitrejši od finskega rekorda," je dejal Žan Rudolf. Rok Markelj je bil 15. (3:37,49).

Žan Rudolf je popravil slovenski rekord za tri sekunde. | Foto: Peter Kastelic/AZS Žan Rudolf je popravil slovenski rekord za tri sekunde. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na dva stadionska kroga dobrih 300 m pred ciljem odstopila Anita Horvat.

Rok Ferlan je s časom 45,79 dosegel svoj najboljši izid sezone na 400 m in zmagal v nekaj slabši konkurenci. Med atletinjami sta bili na tej razdalji na prvih dveh mestih v konkurenci s hrvaškimi tekmicami teka B prvi Slovenki, Maja Pogorevc s 53,41 in Ajda Kučič s 54,14 sta dosegla njuna najboljša izida leta. V skupini A so bile vse tekmovalke hitrejše.

Glojnarič naredila preveč napak

Nika Glojnarič je osvojila sedmo mesto na 100 m z ovirami. | Foto: Aleš Fevžer Nika Glojnarič je osvojila sedmo mesto na 100 m z ovirami. Foto: Aleš Fevžer Na visokih ovirah je v dvoboju tekmovalk ZDA ki sta tekli rekord mitinga 13,43, po fotofinišu zmagala Alaysha Johnson pred Rayniah Jones. "Moj start je bil dober, potem pa sem izgubila ritem med prvimi tremi ovirami. Ko sem ga našla, pa sem zadela šesto in upanje na boljši čas je splavalo po vodi. Saj nisem dosegla slabega časa, ampak več sem zmožna, naredila sem preveč napak," je strnila nastop Nika Glojnarič. Na 100 m z ovirami je bila sedma s 13,01.

Neja Filipič je v troskoku presegla 14 m (14,03 m) in bila sedma. Z izidom sezone, rekordom mitinga in državnim rekordom 15,25 m je prepričljivo zmagala aktualna olimpijska zmagovalka Thea LaFond iz Dominike, lani svetovna podprvakinja. Filipič je za petim mestom zaostala za dva centimetra, prav toliko kot ona je preskočila Kubanka Liadagmis Povea. Srebrna na lanskem SP v dvorani je imela boljši drugi skok.

Neja Filipič je preskočila mejo 14 metrov. | Foto: Aleš Fevžer Neja Filipič je preskočila mejo 14 metrov. Foto: Aleš Fevžer

"V predzadnji seriji sem končno presegla 14 m, četudi tudi ta skok ni bil najboljši. Najboljši je bil v drugi seriji, kjer pa sem za las prestopila. Vesela sem tudi dosežka prijateljice LaFond, ki je nekaj dni pred tekmo prišla s svojim možem in trenerjem k meni. 'Obrnili' smo tudi žar in očitno ji je to ob slovenskem krompirju pomagalo, da je izjemno nastopila danes," je pojasnila Filipič.

Jamajčanki rekord mitinga, Istenič osma

Zala Istenič je imela opravka z zelo kakovostno konkurenco. | Foto: Peter Kastelic/AZS Zala Istenič je imela opravka z zelo kakovostno konkurenco. Foto: Peter Kastelic/AZS Zala Istenič je bila osma na 100 m z 11,49. Tri tekmovalke na izjemni startni listi so tekle pod 11 sekundami, Jamajčanka Elaine Thompson-Herah, lastnica petih zlatih olimpijskih medalj in druga najhitrejša vseh časov, je tekla rekord mitinga 10,91.

Istenič je za dobri dve desetinki zaostala za osebnim rekordom, ki ga je letos nekajkrat izboljšala. "Še nikoli nisem tekla v taki konkurenci, kar noro je bilo. Upam, da bom še imela priložnosti, tokrat je nisem povsem izkoristila. Startala sem dobro, bolje kot na prejšnji tekmi, potem pa sem se malo preveč 'zakrčila'," je ocenila Istenič.

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