Francoski atlet Dimitri Bascou, nosilec bronaste olimpijske medalje leta 2016 v teku na 110 m ovire, se je znašel v težavah. Nekdanjega evropskega prvaka so kaznovali zaradi uporabe dopinga. Komisija za sankcije francoske protidopinške agencije je potrdila štiriletno prepoved tekmovanj, ki bo potekla aprila 2028, je poročala AFP.

Osemintridesetletnega atleta so začasno suspendirali aprila 2024, tri mesece po pozitivnem testu. Bascou je bil pozitiven na prepovedana anabolična steroida moški spolni hormon testosteron in boldenon, ki se ga običajno uporablja v veterinarski medicini za zdravljenje živali, predvsem konj.

Obe učinkovini spodbujata tvorbo beljakovin ter s tem vplivata na povečanje mišične mase, boldenon pa še dodatno spodbuja nastanek rdečih krvničk, kar vpliva na večjo vzdržljivost. Njuna zloraba lahko vodi do resnih zdravstvenih zapletov, zato je v športu prepovedana njuna uporaba.

Atlet, rojen na Martiniku, je ves čas zanikal, da si je zavestno pomagal z dopingom. Pozitiven izvid ga je šokiral. Trdil je, da je snovi bržkone vnesel v telo z okuženimi prehranskimi dopolnili. Pričakoval je, da bodo izrečeni suspenz preklicali in da bo lahko nastopil na domačih poletnih olimpijskih igrah v Parizu, kar se ni zgodilo.

Več kot dve leti pozneje je francoska protidopinška agencija potrdila kazenski ukrep. Bascou je v preteklosti že nakazal, da ne namerava nadaljevati kariere.

Jamajčan Omar McLeod je na OI v Riu de Janeiru leta 2016 zmagal v teku na 110 m ovire (13,05). Drugi je bil Španec kubanskega rodu Orlando Ortega (13,17), tretji pa Bascou (13,24). Takrat je četrto mesto osvojil Francoz Pascal Martinot-Lagarde (13,29).