V Mariboru tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej, pa senzacionalna Živa Remic ...

Najboljši slovenski atleti se bodo v petek in soboto merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapetana slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Udeležbo so potrdili tudi številni drugi najboljši slovenski atleti.

Kristjan Čeh, evropski prvak v metu diska, je v tej sezoni že zabeležil nekaj vidnih rezultatov. Zadnji mu je uspel na torkovem mitingu v estonskem Johviju, kjer je dosegel daljavo 69,35 metra in zasedel drugo mesto.

Dosežek iz Estonije je za Čeha vsekakor dobra popotnica pred nastopom v štajerski prestolnici, kjer ga poleg paradne discipline čaka še nastop v suvanju krogle.

"Če je le mogoče, suvanje krogle izvajam enkrat na teden, saj s tem razbijem monotonost treninga meta diska. V tej disciplini me je lani premagal Blaž Zupančič. Ne vem, kako mu gre letos. Bomo videli, kakšen bo končni razplet," pred preizkušnjo za najboljšega v državi razmišlja Čeh, ki ima v mislih že avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu.

"Na prvenstvu stare celine si želim biti v najboljši formi, a do tja je še daleč. Pred tem me še čakajo priprave. Vsekakor pa hočem na vsaki tekmi disk vreči čez 70 metrov," je za STA izjavil Čeh, ki je prepričan v zmagoslavje v metu diska.

"Veselim se pogojev, saj obožujem vročino"

Poleg slednjega bo ta konec tedna na mariborskih atletskih stezah moč spremljati še Tino Šutej v skoku s palico in Anito Horvat v teku na 1500 metrov, ki je nekoliko presenetljivo ne bo v teku na 400 metrov in tudi ne na 800 m, kjer bo verjetno v glavni vlogi 16-letna Živa Remic, ki je pred nekaj dnevi šele kot četrta Slovenka dva stadionska kroga pretekla pod dvema minutama.

"Odločitev, da ne nastopim na tej razdalji, je sprejel moj trener. Že pred tem sem rekla, da si želim teči na 400 metrov, a sem se nato odločila drugače. Kmalu me čaka naslednja tekma v Zagrebu, zato mi bolj ustreza, če tečem na 1500, kot pa na 400 in 800 metrov," je svojo odločitev pojasnila Horvat.

Tina Šutej je imela v zadnjem času nekaj težav z Ahilovo tetivo. Foto: Aleš Fevžer

Z večjimi ambicijami bo nastopila Šutej: "Zelo sem vesela, da bom tekmovala doma, saj sem dobro pripravljena. Na mitingu v Ostravi sem skakala zelo dobro in osvojila tretje mesto. Moram popraviti še nekaj napak in pridobiti še več zaupanja vase."

Izpostavila je še, da je imela v zadnjem času nekaj težav z Ahilovo tetivo, a je na Češkem dobila potrditev, da kljub temu lahko dobro skače. "Veselim se pogojev, saj obožujem vročino," je optimistična Šutej.

"Doma je vedno lepo teči. Želim si zmage."

Z dobro popotnico se v Maribor odpravlja tudi Matic Ian Guček. Slednji je ponedeljek v Ostravi dosegel nov državni rekord na 400 metrov z ovirami (48,16).

Celjan pred merjenjem z domačo konkurenco ne pušča dvomov glede svojih ciljev: "Doma je vedno lepo teči. Želim si zmage. Kakšen čas bom dosegel, pa bomo videli čez dva dneva."

V Mariboru bo nastopil tudi Rok Ferlan, ki se bo s tekmeci soočil na 400-metrski razdalji. "Pričakujem najboljši rezultat sezone. Menim, da moja pripravljenost še ni takšna, da bi lahko padel državni ali osebni rekord. Rad pa bi se spustil pod 46 sekund."

Matic Ian Guček: Doma je vedno lepo teči. Želim si zmage. Foto: Aleš Fevžer

Kranjčan kot največjega konkurenta sicer vidi Lovra Mesca Koširja, ki ga je lani premagal. Poleg Ferlana bo svojo pripravljenost v domači konkurenci preizkusil tudi Anej Čurin Prapotnik, ki bo tekel na 100 in 200 metrov.

Zraven omenjenih velja izpostaviti še Niko Glojnarič, ki je nase opozorila predvsem z nastopom v St. Pöltnu, kjer se je v začetku junija v teku na 100 metrov z ovirami s časom 12,76 močno približala državnemu rekordu Brigite Bukovec (12,59). Zanimivo bo tudi v sprintih z Anejem Čurinom Prapotnikom, Zalo Istenič in Lino Hribar.

Teka na 5000 ali 10.000 metrov ter troskok bosta minila brez Klare Lukan in Neje Filipič, a bodo lahko gledalci v troskoku videli nastop izven konkurence srbske zvezdnice Ivane Španović, ki je sicer najmočnejša v skoku v daljino.

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