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Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
19.53

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atletika diamantna liga Tina Šutej Pariz vročinski val Žan Rudolf

Petek, 26. 6. 2026, 19.53

1 ura, 3 minute

Vročinski val v Franciji nagaja kraljici športov

Zaradi vročine prilagodili diamantno ligo v Parizu. Nastopila bosta tudi dva Slovenca.

Avtor:
STA

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Tina Šutej, Celje | Tina Šutej bo na diamantni ligi v Parizu tekmovala v skoku s palico, | Foto Aleš Fevžer

Tina Šutej bo na diamantni ligi v Parizu tekmovala v skoku s palico,

Foto: Aleš Fevžer

Organizatorji atletskega mitinga diamantne lige v Parizu so sporočili, da bodo v nedeljo zaradi izrazitega vročinskega vala, ki je zajel ta del Francije, tekmovanje izpeljali po prilagojenem formatu, pVročinsoroča nemška tiskovna agencija dpa. Na mitingu bosta od slovenskih predstavnikov nastopila Tina Šutej in Žan Rudolf. Šutej bo tekmovala v skoku s palico, medtem ko bo Rudolf narekoval ritem na 1500 m.

Organizatorji tekmovanja na pariškem stadionu Charlety so dosegli dogovor z mestnimi oblastmi in policijo. Iz vrst slednje so v petek zjutraj podali izjavo, v kateri so zaradi rdečega meteorološkega alarma pozvali k odpovedi številnih različnih dogodkov, med drugim tudi športnih.

Po pogovorih s policijo so urnik diamantne lige prilagodili, a ne odpovedali. Med ukrepe sodijo poznejše odpiranje vrat stadiona (ob 16.15) ter številni ukrepi za zaščito tekmovalcev, osebja in navijačev na tribunah, piše dpa.

"Odvijala se bodo zgolj tekmovanja, na katerih sodelujejo poklicni športniki, odpovedane pa so vse dejavnosti za atletske klube in licencirane člane ter tudi regionalna tekmovanja," so zapisali organizatorji.

Francoska atletska zveza je dodala, da od samega začetka ekstremnega vremenskega dogajanja pozorno spremlja nastali položaj ter je v nenehnem sodelovanju z vladnimi organi in mestnimi oblastmi. "Varnost vseh vpletenih ostaja naša najvišja prioriteta," je dodala zveza.

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