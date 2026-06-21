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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
22.06

Osveženo pred

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atletika štafeta Ajda Kaučič Karolina Zbičajnik Uršula Černelc Maja Pogorevc

Nedelja, 21. 6. 2026, 22.06

1 ura, 11 minut

Balkansko prvenstvo v atletiki (Volos)

Slovenska ženska štafeta najhitrejša na Balkanu

Avtor:
STA

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Maša Medjimurec, Anita Horvat, Ajda Kaučič. Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik. | Pri zmagi slovenske ženske štafete so sodelovale tudi (od sredine proti desni) Ajda Kaučič. Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik. | Foto Peter Kastelic/AZS

Pri zmagi slovenske ženske štafete so sodelovale tudi (od sredine proti desni) Ajda Kaučič. Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska ženska štafeta 4 X 400m je zmagala na balkanskem prvenstvu v grškem Volosu, moška štafeta pa je bila druga. Za zmago so Ajda Kaučič, Karolina Zbičajnik, Uršula Černelc in Maja Pogorevc tekle 3:35,57. Druge so bile Grkinje (3:38,05) in tretje Izraelke (3:38,70). Atletinje so za dobre štiri sekunde in pol zaostale za slovenskim rekordom (3:30,90) iz leta 2021.

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Slovenski atleti v postavi Maj Janža, Rok Ferlan, Mitja Zubin in Lovro Mesec Košir so s časom 3:04,13 dobro sekundo zaostali za Turčijo (3:03,04) in ugnali tretjeuvrščeno Ukrajino (3:05,57).

Slovenska četverica se je zelo približala državnemu rekordu 3:02,70, ki so ga Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak tekli 28. avgusta leta 1999 na svetovnem prvenstvu v španski Sevilli.

Atletska zveza Slovenija je letos veliko pozornosti posvetila tudi štafetam, da bi se jih čim več prebilo na evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu. Tako so članice in člani zasedb na balkansko prvenstvo v Grčiji odpotovali takoj po petkovih nastopih na državnem prvenstvu v Mariboru.

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