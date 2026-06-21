Slovenska ženska štafeta najhitrejša na Balkanu

Slovenska ženska štafeta 4 X 400m je zmagala na balkanskem prvenstvu v grškem Volosu, moška štafeta pa je bila druga. Za zmago so Ajda Kaučič, Karolina Zbičajnik, Uršula Černelc in Maja Pogorevc tekle 3:35,57. Druge so bile Grkinje (3:38,05) in tretje Izraelke (3:38,70). Atletinje so za dobre štiri sekunde in pol zaostale za slovenskim rekordom (3:30,90) iz leta 2021.

Slovenski atleti v postavi Maj Janža, Rok Ferlan, Mitja Zubin in Lovro Mesec Košir so s časom 3:04,13 dobro sekundo zaostali za Turčijo (3:03,04) in ugnali tretjeuvrščeno Ukrajino (3:05,57).

Slovenska četverica se je zelo približala državnemu rekordu 3:02,70, ki so ga Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak tekli 28. avgusta leta 1999 na svetovnem prvenstvu v španski Sevilli.

Atletska zveza Slovenija je letos veliko pozornosti posvetila tudi štafetam, da bi se jih čim več prebilo na evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu. Tako so članice in člani zasedb na balkansko prvenstvo v Grčiji odpotovali takoj po petkovih nastopih na državnem prvenstvu v Mariboru.