Avtor:
R. P.

Nedelja,
17. 5. 2026,
16.28

Liga NBA, končnica, 17. maj

Pricurljala je informacija! NBA ima novega (starega) kralja, Luka Dončić se bo še načakal.

Gilgeous Alexander Luka Dončić | Shai Gilgeous Alexander je ubranil naslov najboljšega igralca rednega dela lige NBA. V njem je bil drugi najboljši strelec. Več točk od njega je povprečno na tekmo dosegal le Luka Dončić (Lakers). | Foto Guliverimage

Shai Gilgeous Alexander je ubranil naslov najboljšega igralca rednega dela lige NBA. V njem je bil drugi najboljši strelec. Več točk od njega je povprečno na tekmo dosegal le Luka Dončić (Lakers).

V ligi NBA bo v noči na ponedeljek znan še zadnji udeleženec konferenčnega finala. V odločilni sedmi tekmi se bosta spopadla Detroit in Cleveland, zmagovalca pa čakajo spopadi z New Yorkom. Na zahodu se bosta v boju za veliki finale v noči na torek prvič udarila prvak Oklahoma City in drugouvrščeni San Antonio, ki je v tej sezoni strup za branilce naslova. Francoskemu orjaku Victorju Wembanyami ne bo manjkalo motivacije, saj je izgubil dvoboj za priznanje MVP. Slednjega je po poročanju dobro obveščenega novinarja Shamsa Charanie še drugič zapored prejel Shai Gilgeous-Alexander.

Vodstvo lige NBA je v soboto napovedalo, kako bo MVP igralec rednega dela sezone 2025/26 obelodanjen v noči na ponedeljek po slovenskem času. Dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania je razblinil vse dvome, saj je že nekaj ur pred tem sporočil javnosti, kako je v glasovanju za prestižno individualno priznanje zmagal Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je s tem ubranil naslov, kar je v zgodovini lige NBA uspelo le še 14 košarkarjem. Postal je šele 16. igralec, ki je prestižno priznanje prejel vsaj dvakrat, hkrati pa prvi v zgodovini franšize OKC z več kot enim priznanjem. Po enega sta pred njim v dresu Thunder osvojila Kevin Durant in Russell Westbrook.

Za priznanje MVP rednega dela sezone so se sicer v končni finale uvrstili Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić in Victor Wembanyama. Če bi zmagal Srb, bi postal MVP igralec sezone že četrtič v karieri, s tem pa se na elitnem seznamu pridružil legendarni peterici Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain in LeBron James, ki so omenjeno nagrado prejeli vsaj štirikrat. 

Jokić po drugi strani še vedno ostaja rekorder, kar se tiče košarkarjev, ki niso rojeni v ZDA in so največkrat osvojili priznanje MVP. Več kot enkrat sta ga izmed ''neameričanov'' prejela le še Grk Giannis Antetokounmpo in Kanadčan Steve Nash, oba po dvakrat. Jokiću je v tej sezoni uspel velik podvig, saj je postal prvi košarkar v zgodovini, ki je bil najboljši v rednem delu po številu skokov kot tudi asistenc. Vseeno pa je v glasovanju za MVP igralca sezone zaostal za prvim zvezdnikom OKC.

Primerjava treh najboljših košarkarjev v izboru za MVP igralca sezone in Luke Dončića:

Košarkar Te M T S A U B Me Tr Pr Z

Shai Gilgeous-Alexander

68

33.2

31.1

4.3

6.6

1.4

0.8

55.3%

38.6%

87.9%

64*

Nikola Jokić

65

34.8

27.7

12.9*

10.7*

1.4

0.8

56.9%

38.0%

83.1%

54

Victor Wembanyama

64

29.2

25.0

11.5

3.1

1.0

3.1*

51.2%

34.9%

82.7%

62

Luka Dončić

64

35.8

33.5*

7.7

8.3

1.6

0.5

47.6%

36.6%

78.0%

53
Te - odigrane tekme v rednem delu sezone, M - povprečno število minut na tekmo, To - število točk, S - število skokov, A - število asistenc, U - število ukradenih žog, B - število blokad, Me - odstotek meta iz igre, Tr - odstotek meta za tri točke, Pr - odstotek prostih metov, Z - število zmag kluba v sezoni, * - najboljši v ligi NBA

Vir: Yahoo Sports 

Američani že osem let brez najboljšega

Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. | Foto: Guliverimage Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. Foto: Guliverimage Shaiju Gilgeous-Alexandru gre v tej sezoni imenitno s klubom tudi v končnici, kjer je proti Phoenixu in Lakersom nanizal osem zaporednih zmag in se brez težav uvrstil v konferenčni finale. Tam ga čaka zelo neugoden tekmec, San Antonio. Spursi v tej sezoni predstavljajo strup za branilce naslova, saj imajo z njimi pozitivno razmerje. Da je tako, je v mnogočem zaslužen zlasti mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki se je prvič uvrstil med finaliste v glasovanju za MVP igralca sezone. Velja za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA, to pa bo skušal dokazati tudi v konferenčnem finalu proti MVP igralcu sezone Shaiju.

Ponos ameriških ljubiteljev košarke je tako zelo načet, saj je že osmič zapored najbolj prestižno priznanje v ligi NBA pripadlo igralcu, ki ni bil rojen v ZDA. Zadnji rojeni Američan, ki je postal MVP, je bil leta 2018 James Harden, nato pa je priznanje dvakrat pripadlo Grku Giannisu Antetokounmpu, trikrat Srbu Nikoli Jokiću, dvakrat Kanadčanu Shaiju Gilgeous-Alexandru, enkrat pa Kameruncu Joelu Embiidu, ki je pozneje prejel ameriški potni list.

Luka Dončić se je v karieri na lestvici kandidatov za priznanje MVP najvišje zavihtel v sezoni 2023/24, ko je bil tretji.

Izbor najboljšega v ligi NBA je sicer boleča tema za navijače Luke Dončića, ki so prepričani, da bi si 27-letni superzvezdnik Lakersov po izvrstnih predstavah v sezoni, kjer je bil najboljši strelec tekmovanja, zaslužil bistveno več. Čeprav je v tej sezoni blestel, najbolj je navduševal marca in zadrževal imenitno formo vse do usodne poškodbe na gostovanju v Oklahoma Cityju, se ni uvrstil niti med tri najboljše. 

Liga NBA, končnica, 17. maj:

Pari drugega kroga končnice:

Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /4:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /3:3/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

