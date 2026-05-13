Liga NBA, končnica, 13. maj
Detroit proti Clevelandu, vse oči uprte v Donovana Mitchella
V noči na četrtek se nadaljuje najbolj zanimiv dvoboj v drugem krogu končnice lige NBA. Najprej so doma slavili Detroit Pistons, nato dvakrat doma še Cleveland Cavaliers. Ob izidu 2:2 peto tekmo gosti Detroit, ki je imel v rednem delu sezone osem zmag več. In zelo jasno nalogo: ustaviti je treba Donovana Mitchella.
Kako nepredvidljiva je serija med Detroitom in Clevelandom, je najlepše potrdila četrta tekma. Detroit je ob polčasu vodil za štiri točke, nato je v drugem eksplodiral zvezdnik Clevelanda Donovan Mitchell. Ta je v tretji četrtini dosegel 21 točk in nato še 18 v četrti. Njegovih 39 točk je nov rekord polčasov v zgodovini končnice lige NBA. Izkazal se je tudi veteran James Harden, ki je 24 točkam dodal še 11 asistenc. Prvo ime Detroita je medtem Cade Cunningham, ki je v povprečju na tekmo dosegal 24,7 točke. Imajo pa Pistons nekaj težav s poškodbami, vprašljivi so Kevin Huerter, Caris LeVert in Duncan Robinson.
Pari drugega kroga končnice:
Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /3:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/
Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:2/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1
Rezultati prvega kroga končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/