M. P.

13. 5. 2026,
21.00

Liga NBA, končnica, 13. maj

Detroit proti Clevelandu, vse oči uprte v Donovana Mitchella

Donovan Mitchell | Donovan Mitchell je bil junak druge zmage Clevelanda. | Foto Reuters

V noči na četrtek se nadaljuje najbolj zanimiv dvoboj v drugem krogu končnice lige NBA. Najprej so doma slavili Detroit Pistons, nato dvakrat doma še Cleveland Cavaliers. Ob izidu 2:2 peto tekmo gosti Detroit, ki je imel v rednem delu sezone osem zmag več. In zelo jasno nalogo: ustaviti je treba Donovana Mitchella.

Victor Wembanyama
Sportal Spursi povozili Minnesoto in si priigrali zaključno žogo za napredovanje

Kako nepredvidljiva je serija med Detroitom in Clevelandom, je najlepše potrdila četrta tekma. Detroit je ob polčasu vodil za štiri točke, nato je v drugem eksplodiral zvezdnik Clevelanda Donovan Mitchell. Ta je v tretji četrtini dosegel 21 točk in nato še 18 v četrti. Njegovih 39 točk je nov rekord polčasov v zgodovini končnice lige NBA. Izkazal se je tudi veteran James Harden, ki je 24 točkam dodal še 11 asistenc. Prvo ime Detroita je medtem Cade Cunningham, ki je v povprečju na tekmo dosegal 24,7 točke. Imajo pa Pistons nekaj težav s poškodbami, vprašljivi so Kevin Huerter, Caris LeVert in Duncan Robinson.

Liga NBA, končnica, 13. maj:

Pari drugega kroga končnice:

Zahod:

San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /3:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/

Vzhod:

New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:2/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Rezultati prvega kroga končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

