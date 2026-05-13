Detroit proti Clevelandu, vse oči uprte v Donovana Mitchella

V noči na četrtek se nadaljuje najbolj zanimiv dvoboj v drugem krogu končnice lige NBA. Najprej so doma slavili Detroit Pistons, nato dvakrat doma še Cleveland Cavaliers. Ob izidu 2:2 peto tekmo gosti Detroit, ki je imel v rednem delu sezone osem zmag več. In zelo jasno nalogo: ustaviti je treba Donovana Mitchella.

Kako nepredvidljiva je serija med Detroitom in Clevelandom, je najlepše potrdila četrta tekma. Detroit je ob polčasu vodil za štiri točke, nato je v drugem eksplodiral zvezdnik Clevelanda Donovan Mitchell. Ta je v tretji četrtini dosegel 21 točk in nato še 18 v četrti. Njegovih 39 točk je nov rekord polčasov v zgodovini končnice lige NBA. Izkazal se je tudi veteran James Harden, ki je 24 točkam dodal še 11 asistenc. Prvo ime Detroita je medtem Cade Cunningham, ki je v povprečju na tekmo dosegal 24,7 točke. Imajo pa Pistons nekaj težav s poškodbami, vprašljivi so Kevin Huerter, Caris LeVert in Duncan Robinson.

Liga NBA, končnica, 13. maj: