Začenja se veliki finale, Dragić in druščina proti LA Lakers

V košarkarski ligi NBA je napočil čas za finale. Zlati slovenskki kapetan z EuroBasketa 2017 Goran Dragić in njegovi soigralci iz moštva Miami Heat se bodo spopadli z velikim LeBronom Jamesom, pa Anthonyjem Davisom in ostalimi asi favoriziranega moštva LA Lakers.

Lakers, prvaki zahodne konference, so bili po skrajšanem rednem delu sezone na vrhu svoje konference z 52 zmagami in le 19 porazi v 71 tekmah, zato proti ekipi, ki je v končnici vzhodne konference presenetila in izločila tudi najboljšo ekipo rednega dela, Milwaukee Bucks, veljajo za favorite. A Goran Dragić, Jimmy Butler ter njuni soigralci, se na to požvižgajo, v rednem delu sezone so bili peta ekipa na vzhodu, v 73 tekmah so dosegli 44 zmag in 29 porazov, v mehurčku v Orlandu pa zaigrali kot prerojeni.

Lakers in Heat so se v tej sezoni pomerili dvakrat, obakrat so bili boljši košarkarji iz Kalifornije. Novembra lani s 95:80, decembra pa z veliko bolj tesnih 113:110. Dragić je na prvi tekmi dosegel 19 točk (6 skokov in 7 asistenc), na drugi pa ga zaradi poškodbe dimelj ni bilo.

"Nismo še opravili, naš cilj je osvojiti prvenstvo," pravi Jimmy Butler, LeBron James pa odgovarja: "Ponosen sem, da sem del kluba, ki se je vrnil, kamor spada, v boj za naslov prvaka."

Liga NBA, finale, prva tekma: 3:00, Los Angeles Lakers - Miami Heat

