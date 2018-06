Curry, Durant, Green in druščina do novega naslova že v Clevelandu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvi Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors obračunavata v četrti tekmi finala letošnje košarkarske lige NBA. S 3:0 v zmagah vodijo Warriors, ki se jim nasmiha še tretji naslov v zadnjih štirih letih. Zadnja štiri leta sta finalna tekmeca ista, LeBronu Jamesu in druščini iz Clevelanda je uspelo Stepha Curryja in njegove soigralce premagati le leta 2016.