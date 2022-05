V živo: Dončićevi rešujejo kožo

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 62:47 (28:22, 62:47, -:-)

Luka Dončić 13 (met za 3 1/5, za 2 3/9, prosti meti 3/5), 9 sk., 3 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 2 izg. žogi v 16 min.

Najboljši strelci pri Dallas Mavericks: Brunson 13, Finney-Smith 11, Bullock 9, Kleber 6,

Najboljši strelci pri Golden State Warriors: Curry 15, Green 8, Kuminga 7,Wiggins 4

Za Dallas Mavericks ima četrta tekma poseben predznak, saj je od razpleta odvisno ali se bo njihova sezona nadaljevala ali ne. Pred domačimi navijači skušajo Luka Dončić in soigralci podaljšati serijo proti Golden State Warriors, ki so bili do današnjega dne prepričljivi. V svojem slogu so začeli tudi drugo tekmo v Dallasu, ko so povedli z 11:7.

Frank ➡️ Luka ➡️ 🪣 pic.twitter.com/1gNiSGNCR9 — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 25, 2022

Za Mavs je bilo nujno, če so se želeli zadržati nad gladino, da bi svoj delež prispevali tudi dolžniki. V prvi vrsti Maxi Kleber in Dorian Finney-Smith. Nemec je do te serije v končnici v povprečju dosegal po 12,7 točke, proti Warriors le 2,7. Hitro se je oddolžil z dvema trojkama, dve pa je dodal tudi Finney-Smith za izenačenje pri 16:16. Ko je svoj prvi koš iz igre prispeval še Dončić, so imeli navijači Dallasa razlog za zadovoljstvo in upanje, da bi tokrat njihovi ljubljenci le vknjižili zmago proti moštvu iz Kalifornije, za katerega zaradi poškodbe leve noge ni zaigral Otto Porter jr.

Čeprav je bil Luka hladen na začetku dvoboja, na srečo niso bili njegovi soigralci, ki so v prvi četrtini zadeli šest trojk iz enajstih poskusov. Jasno je, da je uspešnost Dallasa v veliki meri odvisna od meta z razdalje. Na začetku jim je tekel, tudi Reggiu Bullocku, ki je kmalu zadel dve trojki in popravil vtis s prejšnje tekme, na kateri je zgrešil vseh deset metov iz igre.

Ko je že kazalo, da bo brez zadete trojke uvodni del igre končal slovenki košarkarski virtuoz, je udaril prav ob koncu, ko je popeljal Dallas do vodstva z 28:22.

Drug obraz košarkarjev Dallasa

Po krajšem šoku na začetku druge četrtine, ko so gostje zrežirali delni izid 6:0 in povedli z 31:29, sta stvari na svoje mesto z novima trojkama postavila Davis Bertans in Bullock in prisilila trenerja Bojevnikov Steva Kerra, ki je bil zaradi poboja na šoli v Teksasu, v katerem je umrlo kar 18 otrok, pred tekmo vidno pretresen, da je pri zaostanku z 31:37 urgiral z minuto odmora.

A ni zadostovala, saj so košarkarji Dallasa nadaljevali v svojem slogu. Brez Dončića so naredili delni izid 16:2 in Dallas je vodil s 45:33. V prvem polčasu smo videli povsem drugačno igro Mavs, ki so doslej vselej izgubljali skok in bili slabši po številu asistenc. Tokrat je bila zgodba drugačna in posledično je bil naskok sredi druge četrtine že 15 točk (48:33), medtem ko je najvišji ob eksploziji navušdenja na tribunah American Airlines Centra znašal pri rezultatu 54:37.

Gostje iz Kalifornije so bili v prvem polčasu, ki so ga dobili domači z 62:47, bistveno manj natančni pri metih iz igre, kot smo bili vajeni. A je bil razlog, da je bilo temu tako. Bistveno bolj čvrsta obramba košarkarjev Dallasa je pripomogla nižjemu odstotku meta. Do krajšega odhoda na počitek so denimo zadeli le tri trojke iz šestnajstih poskusov, medtem ko domači enajst iz 23. Dončić je bil tisti, ki je imel najslabši odstotek, saj je iz igre metal pičlih 4/14, kljub vsemu pa sta bila z Jalenom Brunsonom s 13 točkami najboljša strelca Dallasa, košarkar s številko 77 na hrbtu pa je imel ob tem v statistiki vknjiženih še devet skokov in tri asistence.

Pri Warriors so čakali, da se bo še kdo priključil prvemu zvezdniku Stephu Curryju, ki je bil s 15 točkami edina svetla točka pri gostujoči ekipi.