Trojni dvojček Dončića, Dallas toliko zmag v nizu ni imel že šest let

Luka Dončić je Chicagu nasul 22 točk in in imel še po 14 podaj in skokov. Foto: Reuters

Luka Dončić se je po tekmi odsotnosti vrnil z 22 točkami, 14 podajami in 14 skoki. Njegov 39. trojni dvojček v karieri. Dallas je Chicago premagal s 113:99, kar je njihova šesta zaporedna zmaga. Toliko jih niso imeli v nizu že šest let!

Luka Dončić zaradi zvina gležnja prejšnje tekme ni igral. Že decembra je zaradi poškodbe in covida počival mesec dni. V izolaciji sta trener Jason Kidd in Kristaps Porzingis. Nasproti pa je Dallas Mavericksom stala ekipa Chicago Bulls, ki je bila v nizu devetih zaporednih zmag. In ima v svojih vrstah dva izjemna strelca. DeMar Derozan in Zach LeVine namreč dosegata po 26 točk na tekmo. A so Mavericks vseeno zmagali! V domači dvorani so bili boljši s 113:99. Premagali so torej najboljšo ekipo vzhodne konference (26 zmag, 11 porazov) in se sami utrdili na petem mestu Zahoda (22 zmag, 18 porazov).

Dončić sicer ni imel najboljšega strelskega večera, saj je v 35-ih minutah na parketu zadel le osem od 23 metov. Je pa zato toliko bolje razigraval svoje soigralce (14 podaj) in skakal za žogo (14 skokov). Še noben košarkar v ligi ni imel to sezono vsaj 22 točk, 14 skokov in 14 podaj. To je Lukov 39. trojni dvojček v kariere. Toliko jih staremu 23 let ali manj ni uspelo doseči nikomur, niti legendarnemu Oscarju Robertsonu (38).

WE GOTTA SEE THIS IN HIGH DEF 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RVrxqotWCd — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 10, 2022

Dončić ni vedel, da v NBA ni še nikoli zmagal šest tekem zapored. Foto: Reuters Dallas je zmagal šestič zapored oziroma sedmič na zadnjih osmih tekmah. Ob teh šestih zmagah so imeli povprečje 108,7 točke, nasprotniku pa so jih dovolili 93. Nazadnje so šest zmag zapored dosegli aprila 2016. Dončić torej v NBA še nikoli ni zmagal toliko tekem zapored! Ob Ljubljančanu sta med najzaslužnejšimi zanjo še Maxi Kleber, ki je dal 18 točk (največ v sezoni) in Jalen Brunson, ki je 17 točk dosegel ob metu 8/10. Takšnega Brunsona Dallas nujno potrebuje. Na zadnjih 21-ih tekmah je njegovo povprečje 17,3 točke. "Rastemo kot ekipa. Trenutno razmišljamo pravilno. In najbolj pomembno: se zabavamo," je izpostavil Brunson. S klopi je prispeval še 21-letni mladenič Josh Green. 18 točk je rekord njegove kariere.

If this ain't an All-Star, we don't know what is.



Retweet to make @luka7doncic an #NBAAllStar ⭐ pic.twitter.com/2jc0I0GxvX — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 10, 2022

Dallas naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval v New Yorku.

Zmaga Denverja in vrnitev Klaya Thompsona

Do druge zaporedne zmage so prišli košarkarji Denver Nuggets, za katere sicer igra Vlatko Čančar, a bo zaradi operacije stopala odsoten najmanj tri mesece. Košarkarji Denverja so na krilih Nikole Jokića, ki je 22 točkam dodal 18 skokov in šest podaj, premagali Oklahoma City Thunder z 99:95.

Veliko pozornosti je v ligi NBA požela vrnitev Klaya Thompsona v dresu Golden State Warriors. Zaradi poškodbe ni igral skoraj dve leti in pol. Ob zmagi Bojevnikov proti Cleveland Cavaliers s 96:82 je Thompson v slabih 20 minutah na parketu dosegel 17 točk (7/18 iz igre, 3/8 za tri). Stephen Curry je za najboljše moštvo zahoda dosegel 28 točk.