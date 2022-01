Odlična predstava Grka z napako, vse nared za vrnitev zvezdnika lige NBA

Dogajanje v ligi NBA se je sicer v noči na nedeljo začelo v Los Angelesu, kjer je Memphis Grizzlies, čeprav zaradi poškodbe mišice ni mogel računati na najboljšega igralca Jaja Moranta, brez večjih težav ugnal Clippers. Grizliji so dočakali 8. zaporedno zmago v tej sezoni, oslabljeni gostitelji pa so znova pogrešali dva najboljša igralca. Paul George počiva zaradi poškodbe komolca od 26. decembra, Kawhi Leonard, ki okreva po poškodbi kolena, pa v tej sezoni sploh še ni zaigral.

Desmond Bane (Memphis) je na gostovanju v dvorani Staples dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Charlotta so proti Milwaukeeju zabeležili drugo zaporedno zmago. Prvakom lige NBA ni pomagala niti odlična partija Giannisa Antetokounmpoja, ki je dosegel 43 točk (11/20 met iz igre) in 12 skokov. Bucks so doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Slabih pet minut pred koncem so še zaostajali za 14, nato pa so se manj kot minuto pred koncem približali le na štiri točke zaostanka, a gostitelji preobrata niso dovolili. Za zmagovalno ekipo je Terry Rozier prispeval 28 točk.

V zadnji tekmi večera pa so Phoenix Suns, trenutno najboljše moštvo lige NBA, morali priznati premoč Miami Heat. Suns so doživeli šele deveti poraz v tej sezoni, ob tem so na obračunu v noči na petek, kot prva ekipa dosegli mejnik 30 zmag. Miami je s tem prekinil niz treh zaporednih zmag Phoenixa in na račun vpisal svojo 25. v sezoni. Najbolj zaslužen za zmago gostov, ki so dosegli 22 trojk, je bil s 33 točkami Tyler Herro (12/20 met iz igre), Duncan Robinson jih je dosegel 27. Pri Phoenixu je bil s 26 točkami najučinkovitejši Devin Booker.

Thompson ni igral vse od junija leta 2019. Foto: Reuters

V ligi NBA se v zadnjih dneh poleg dejavnega glasovanja za nastop igralcev na zvezdniški tekmi All-Star najbolj govori o težko pričakovani vrnitvi Klaya Thompsona. 30-letni zvezdnik Golden State Warriors, znan po mehki roki in izjemnem metu z razdalje, ni zaigral vse od junija 2019, po mukotrpnem okrevanju zaradi poškodbe kolena pa bo, kot kaže, vendarle napočil čas za vrnitev na parket. Na nedeljski tekmi proti Clevelandu naj bi tako po 941 dnevih spet oblekel dres bojevnikov, se na parketu pridružil Stephenu Curryju in druščini ter s tem okrepil že tako kakovostno zasedbo, ki spada med osrednje kandidate za osvojitev naslova in trenutno v zahodni konferenci na lestvici zaostaja le za Phoenixom.

Bo Dončić nared za Chicago?

Luka Dončić je v Houstnu bodril soigralce s klopi. Foto: Guliverimage Kdaj bodo naslednjič nastopili klubi lige NBA s slovenskimi legionarji? Dallas, pri katerem je Luka Dončić zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil zadnjo tekmo v Houstonu (soigralci so se izkazali in nadigrali Rakete s 130:106), bo v noči na ponedeljek gostil Chicago. Dallas je sicer z Dončićem v postavi dobil večino tekem v tej sezoni (15-9), brez njega pa večkrat izgublja kot zmaguje (6-9).

Denver bo brez letošnjega osmoljenca Vlatka Čančarja, ki bo po operaciji desnega stopala počival vsaj nekaj mesecev, gostoval pri Oklahoma City Thunder, Toronto pa bo brez Gorana Dragića, ki ga že dalj časa ni več v Kanadi s soigralci, pričakal New Orleans.

Liga NBA, 8. januar: Los Angeles Clippers : Memphis Grizzlies 108:123

Morris Sr. 29 (trojke 4/6), 8 sk., Jackson 18; Jackson Jr. 26, 8 sk., Bane 23, 7 sk., Clarke (14 sk.) in Jones 18



Charlotte Hornets : Milwaukee Bucks 114:106

Rozier 28, Bridges 21 (8 sk.), Ball 19 (9 sk., 8 as.); Antetokounmpo 43 (12 sk.), Middleton 27 (10 sk., 9 as.), Portis 19 (13 sk.) Detroit Pistons : Orlando Magic 97:92

Diallo 17, Bey in Lyles (13 sk.) 16; Harris 28, Anthony 19 (8 sk.), Ross 13 Indiana Pacers : Utah Jazz 125:113

Sabonis 42, Stephenson (14 as.) in Washington 16; Mitchell 36 (9 as.), Bogdanović 21, Clarkson 18 Boston Celtics : New York Knicks 99:75

Brown 22 (11 sk., 11 as.), Tatum 19, Richardson 17; Barrett 19, Quickley 18, Randle 13 (12 sk.) Phoenix Suns : Miami Heat 100:123

Booker 26, Bridges 20, Johnson 15; Herro 33, Robinson 27, Lowry (13 as.) in Strus 14

Lestvica: