Za pet ekip šteje zadnja tekma, tudi za branilce naslova

Zadnji dan rednega dela sezone lige NBA. Vse tekme bodo igrali ob za Evropo prijazni uri, od 19.00 do 21.30. Žal tekma med Dallas Mavericks in San Antonio Spurs ne odloča več o ničemer. Luka Dončić jo bo izpustil. Zato pa gresta v končnico kot prva nosilca Goran Dragić z Milwaukee Bucks in Vlatko Čančar z Denver Nuggets. Vprašanje le, koliko minut bosta dejansko dobila.

Vlatko Čančar Foto: Reuters Prvih šest ekip iz vsake konference je neposredno uvrščenih v končnico, ekipe od sedmega do desetega mesta naslednji teden čaka še dodatno razigravanje oziroma tako imenovani play-in. V tem odloča ena sama tekma. Zmagovalec dvoboja med sedmim in osmim klubom si bo zagotovil končno sedmo mesto v konferenci, poraženec pa se bo ob prednosti domačega igrišča za položaj osmega nosilca pomeril z zmagovalcem obračuna med devetim in desetim klubom.

Goran Dragić Foto: Reuters V vzhodni konferenci je vrstni red prve deseterice dokončen še pred zadnjimi tekmami rednega dela. Milwaukee Bucks z Goranom Dragićem tako v končnico vstopa kot prvi nosilec Vzhoda. Medtem so v zahodni konferenci končno odločena prva štiri mesta (Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem so prvi) in pa zadnje, deseto, ki ga je Oklahoma City Thunder izmaknila Dallasu. Los ANgeles Clippers, Golden State Warriors, New Orleans Pelicans in Los Angeles Lakers na mestih od pet do osem loči le ena zmaga. Scenarijev pred zadnjimi tekmami je precej, zgolj Phoenix in Golden State sta odvisna samo od sebe, da se izogneta play-inu.

Liga NBA, vrstni red rednega dela in nosilci za končnico



Vzhodna konferenca:

1. Milwaukee Bucks* (Goran Dragić)

2. Boston Celtics*

3. Philadelphia 76ers*

4. Cleveland Cavaliers*

5. New York Knicks*

6. Brooklyn Nets*

7. Miami Heat*

8. Atlanta Hawks*

9. Toronto Raptors*

10. Chicago Bulls*



Zahodna konferenca:

1. Denver Nuggets* (Vlatko Čančar)

2. Memphis Grizzlies*

3. Sacramento Kings*

4. Phoenix Suns*

5. Los Angeles Clippers

6. Golden State Warriors

7. New Orleans Pelicans

8. Los Angeles Lakers

9. Minnesota Timberwolves

10. Oklahoma City Thunder*



*Že dokončno zagotovljen položaj nosilca za končnico.

Branilci naslova Warriors na čelu s Stephom Curryjem so trenutno šesti, a se v primeru zmage nad Portland Trail Blazers in ob porazu Clippersov lahko prebijejo na peto mesto zahodne konference. V primeru poraza in zmag Clippersov, Lakersov in Pelicansov se jim lahko zgodi tako zelo nepredvidljivi play-in.

Za Dallas zadnja tekma nič več ne šteje

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban se je odločil, da gredo po visok izbor na naboru in na zadnjih dveh tekmah spočijejo ključne igralce in tako najverjetneje izgubijo. Luka Dončić na nedeljski zadnji tekmi s San Antonio Spurs ne bo igral. Klub je zaradi suma namernega izgubljanja pod preiskavo lige. Po petkovem porazu s Chicago Bulls, po katerem ne morejo biti več boljši kot 11., so si nakopali precej kritik.

Liga NBA, 9. april:

Lestvica