V živo: ni počitka pred Dallasom, Luka Dončić znova vroč proti OKC!

Najboljši strelci: Gilgeous-Alexander 13, Dort 12, Homgren 5; Reaves 12, Dončić 10, Finney-Smith 9

Čeprav so bili člani udarne peterke Lakersov še na dan tekme v Oklahoma Cityju vprašljivi za nastop na srečanju, je nato sledila sprememba. Njihov status pripravljenosti se je povišal, sprejeta je bila odločitev, da vsi zdravi Jezerniki ne bodo izpuščali dvoboja. Manjka je lažje poškodovani Rui Hachimura.

Luka Dončić je na ogrevanju prikazal tudi svoje "nogometne" spretnosti:

