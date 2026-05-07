Dodatne težave za Lakerse: zaradi poškodbe vprašljiv še en pomemben adut

Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na petek čaka druga tekma konferenčnega polfinala v končnici lige NBA. Soigralci Luke Dončića bodo poskušali v Oklahomi izenačiti serijo proti branilcem naslova. Prerijski grom je bil na prvi tekmi zanesljiv, a so Lakersi kljub slabši igri v napadu dolgo časa držali stik s prvaki, kar je lahko razlog za optimizem v ekipi iz Kalifornije. V prvi tekmi večera bo poskušal Detroit povišati prednost proti Clevelandu.

Razplet prvega obračuna Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder ni presenetil nikogar. Kakovostnejša ekipa, ki v tem trenutku nima resnejših težav s poškodbami ali preobremenjenostjo nosilcev igre, je bila v ključnih minutah natančnejša v napadu, bolj dosledna v obrambi in pod črto boljša.

Oklahoma je na koncu slavila z 18 točkami razlike, a so Lakersi na trenutke pokazali, da lahko (ko se stvari zares sestavijo) držijo ritem s favoriziranim nasprotnikom. Predvsem je jasno, da ima zasedba iz mesta angelov precej prostora za izboljšave. Najbolj očitna je seveda tista, ki vključuje vrnitev poškodovanega Luke Dončića, na kar je po prvi tekmi opozarjal tudi LeBron James.

Slovenca vsaj nocoj še ne bo na parketu, lahko pa pričakujemo drugačno, neprimerno učinkovitejšo predstavo njegovega prijatelja Austina Reavesa, ki je na prvi tekmi povsem odpovedal. Za tri zadete mete iz igre je potreboval 16 poskusov, zgrešil je vseh pet metov za tri točke.

Na drugi strani so jezerniki pripravili uspešen načrt, kako zaustaviti prvega zvezdnika Oklahome Shaija Gilgeousa-Alexandra. Ta je zbral 18 točk, najmanj v sezoni, in izgubil sedem žog, največ v sezoni. Toda glavni kandidat za naziv MVP se je prilagodil in v nadaljevanju z uspešnim sodelovanjem s Chetom Holmgrenom tekmo vseeno obrnil v korist svoje ekipe.

Zdaj je JJ Redick tisti, ki mora skovati novo prilagoditev. Brez Luke Dončića, po vsej verjetnosti brez Jarreda Vanderbilta (izpah prsta), morda pa tudi brez ostrostrelca Luka Kennarda (bolečine v vratu). Na drugi strani na stranskem tiru ostajata Jalen Williams (poškodba stegenske mišice) in Thomas Sorber (križne vezi).

