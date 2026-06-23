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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
9.08

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fluminese Thiago Silva Brazilija brazilska nogometna reprezentanca nogometna tržnica Okpo Williams Mazié NK Bravo

Torek, 23. 6. 2026, 9.08

13 minut

Nogometna tržnica, 23. junij

Sloviti Brazilec Thiago Silva znova za Fluminense, okrepitev v vrstah Brava

Avtor:
STA

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Brazilija Thiago Silva | Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv. | Foto Reuters

Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv.

Foto: Reuters

Brazilski centralni branilec Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv. Po nekajmesečni avanturi v vrstah portugalskega velikana Porta se bo vrnil nazaj v matični klub Fluminense. Prihod enega najbolj nadarjenih branilcev svoje generacije so v ponedeljek potrdili v klubu iz Ria de Janeira, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Branilec, ikona ekipe iz soseske Laranjeiras v Riu, je podpisal pogodbo do decembra. "Kar se je zdelo kot slovo, je bilo v resnici le 'na svidenje'. Nekatere zgodbe se nikoli ne končajo. Thiago Silva se vrača v Fluminense," je klub zapisal v izjavi.

Nekdanji branilec PSG je s selecaom igral na štirih svetovnih prvenstvih. Z brazilsko reprezentanco je 2019 osvojil južnoameriško prvenstvo na domačih tleh. Izkušeni branilec se je pojavil tudi na prvotnem seznamu reprezentance Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo, a ga Italijan na koncu ni uvrstil v ekipo za mundial to poletje v Severni Ameriki.

Thiago Silva se tako vrača v klub, kjer je začel svojo nogometno pot in se kalil, saj je od 11. do 18. leta igral v mladinski akademiji kluba iz Ria.

Konec leta 2025 je za kratek čas zapustil "Flu" in se pridružil Portu. Z dragoes oziroma zmaji je osvojil naslov portugalskega prvaka, to je bil 31. naslov portugalskega prvaka za velikana iz Porta. Silva je sicer za Porto v minuli sezoni zbral zgolj osem nastopov.

Brazilec je igral tudi za Dinamo iz Moskve, Milan in Chelsea. Iz Londona se je nato leta 2024 preselil onstran Atlantika v Fluminense in odigral ključno vlogo pri zagotavljanju obstanka ekipe v ligi.

To je tlakovalo pot uspešni sezoni 2025, v kateri je Fluminense končal na petem mestu v brazilskem prvenstvu in se uvrstil v polfinale svetovnega klubskega prvenstva.

Okpo Williams Mazie je novi član NK Bravo

Novi član družine NK Bravo je postal 22-letni krilni napadalec Okpo Williams Mazie iz Slonokoščene obale, ki je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

Mazie je nogometno pot razvijal v mladinskem pogonu FC Metz, nato pa prve pomembnejše članske korake naredil v Luksemburgu. V dresu Racing FC Union Luxembourg je v sezonah 2024/25 in 2025/26 na 39 tekmah dosegel 15 zadetkov in prispeval 8 asistenc.

Po odličnih predstavah v luksemburškem prvenstvu se je pozimi vrnil v Francijo in se pridružil SM Caen. V drugem delu sezone je pod taktirko Gaela Clichyja (Arsenal, Man City) zbral 23 nastopov, ob tem pa dosegel 2 zadetka in prispeval 4 podaje.

"Okpo Mazie je še eden tistih igralcev, za katere verjamemo, da bodo v popolnosti izkoristil priložnost v naši sredini. Predvsem zaradi svojega pristopa k treningom in želji po napredku, v kombinaciji s svojo kvaliteto v napadalni fazi igre," je po prihodu 22 letnika povedal Blaž Klarič, podpredsednik NK Bravo.

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