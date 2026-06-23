Brazilski centralni branilec Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv. Po nekajmesečni avanturi v vrstah portugalskega velikana Porta se bo vrnil nazaj v matični klub Fluminense. Prihod enega najbolj nadarjenih branilcev svoje generacije so v ponedeljek potrdili v klubu iz Ria de Janeira, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Branilec, ikona ekipe iz soseske Laranjeiras v Riu, je podpisal pogodbo do decembra. "Kar se je zdelo kot slovo, je bilo v resnici le 'na svidenje'. Nekatere zgodbe se nikoli ne končajo. Thiago Silva se vrača v Fluminense," je klub zapisal v izjavi.

Nekdanji branilec PSG je s selecaom igral na štirih svetovnih prvenstvih. Z brazilsko reprezentanco je 2019 osvojil južnoameriško prvenstvo na domačih tleh. Izkušeni branilec se je pojavil tudi na prvotnem seznamu reprezentance Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo, a ga Italijan na koncu ni uvrstil v ekipo za mundial to poletje v Severni Ameriki.

Thiago Silva se tako vrača v klub, kjer je začel svojo nogometno pot in se kalil, saj je od 11. do 18. leta igral v mladinski akademiji kluba iz Ria.

Konec leta 2025 je za kratek čas zapustil "Flu" in se pridružil Portu. Z dragoes oziroma zmaji je osvojil naslov portugalskega prvaka, to je bil 31. naslov portugalskega prvaka za velikana iz Porta. Silva je sicer za Porto v minuli sezoni zbral zgolj osem nastopov.

Brazilec je igral tudi za Dinamo iz Moskve, Milan in Chelsea. Iz Londona se je nato leta 2024 preselil onstran Atlantika v Fluminense in odigral ključno vlogo pri zagotavljanju obstanka ekipe v ligi.

To je tlakovalo pot uspešni sezoni 2025, v kateri je Fluminense končal na petem mestu v brazilskem prvenstvu in se uvrstil v polfinale svetovnega klubskega prvenstva.

Okpo Williams Mazie je novi član NK Bravo

Novi član družine NK Bravo je postal 22-letni krilni napadalec Okpo Williams Mazie iz Slonokoščene obale, ki je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

Mazie je nogometno pot razvijal v mladinskem pogonu FC Metz, nato pa prve pomembnejše članske korake naredil v Luksemburgu. V dresu Racing FC Union Luxembourg je v sezonah 2024/25 in 2025/26 na 39 tekmah dosegel 15 zadetkov in prispeval 8 asistenc.

Po odličnih predstavah v luksemburškem prvenstvu se je pozimi vrnil v Francijo in se pridružil SM Caen. V drugem delu sezone je pod taktirko Gaela Clichyja (Arsenal, Man City) zbral 23 nastopov, ob tem pa dosegel 2 zadetka in prispeval 4 podaje.

"Okpo Mazie je še eden tistih igralcev, za katere verjamemo, da bodo v popolnosti izkoristil priložnost v naši sredini. Predvsem zaradi svojega pristopa k treningom in želji po napredku, v kombinaciji s svojo kvaliteto v napadalni fazi igre," je po prihodu 22 letnika povedal Blaž Klarič, podpredsednik NK Bravo.

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