Zvezdnik lige NBA in Los Angeles Lakersov Luka Dončić, ki je v soboto v sklopu promocijske turneje znamke Jordan obiskal Ljubljano in si ogledal turnir The One , se je včeraj ustavil v Beogradu. V pogovoru za Tanjug je razkril delček skrivnosti svojega uspeha in uspeha Nikole Jokića v ZDA.

"Nisem še tako star, pred seboj imam še nekaj let kariere v ligi NBA in o koncu še ne razmišljam. Morda pa bom nekoč prišel v Crveno zvezdo," je v pogovoru glede svoje košarkarske prihodnosti namignil Luka Dončić in s tem zagotovo vzbudil domišljijo navijačev beograjskega kluba.

Luka Dončić about chances of him joining Red Star Belgrade:



"I haven't thought about it yet. I think for now I still have some career left in the NBA, I'm not that old yet. But maybe one day I will come." pic.twitter.com/O0PqWT6B6A — Luka Updates (@LukaUpdates) June 22, 2026

"Vesel sem, da sem spet v Beogradu. Bil sem na dveh lokacijah, prišlo je veliko ljudi in tega sem zelo vesel," je dodal.

Na vprašanje, v čem se košarkarska kultura na Balkanu razlikuje od preostalega sveta, je bil zelo neposreden. "Kako naj povem … Mislim, da igramo drugače, da več razmišljamo z glavo. Nikola Jokić je najboljši primer."

Dončić je povedal, da je košarko vzljubil že kot otrok in da se še danes rad spominja igranja košarke po šoli, predvsem dvobojev ena na ena. "Vzornikov zunaj košarke nisem imel. Ko sem odraščal, je bil moj najljubši igralec Vasilis Spanulis," je razkril.

Prepričan je, da je mogoče tudi v ligi NBA ohraniti pristnost. "Največ se naučiš v igri ena na ena, dva na dva, tri na tri, nato pa to preneseš v igro pet na pet. Mislim, da sva z Jokićem bolj ekipna igralca, v nasprotju z nekaterimi drugimi v ligi NBA, ki se bolj zanašajo na preigravanje in met," je pojasnil.

Poudaril je še, da mu veliko pomeni, ko vidi otroke v dresu in copatih s svojim imenom. Veliko mladih košarkarjev je spremljal tudi med promocijsko kampanjo v Madridu, Ljubljani, ki jo je obiskal v soboto, in Beogradu.

"Najprej opazim, kako se borijo na igrišču. Trening je zelo pomemben, veliko je treba trenirati, najpomembnejše pa je, da v igri uživaš," je sklenil Dončić.

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