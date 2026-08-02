Ukrajinci nad Ruse z več kot 630 droni: poročajo o žrtvah #vŽivo

V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.

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12.03 V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva

12.03 V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva

Guverner Saratova Roman Busargin je na Telegramu potrdil, da sta bila po napadu z droni v mestu Engels, kjer je bila poškodovana večnadstropna stanovanjska stavba, ubita dva človeka.

Kot je še dejal, je bila v Engelsu in Saratovu ob Volgi v napadih poškodovana tudi civilna infrastruktura. Drugih podrobnosti ni navedel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nepreverjeni posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo požare na območju saratovske rafinerije, ki je bila v preteklosti pogosto tarča ukrajinskih napadov.

V Engelsu pa je eno največjih letalskih oporišč v Rusiji. Od tam po poročanju dpa vzletajo strateški bombniki za raketne napade na Ukrajino, zaradi česar je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba ponoči nad več ruskimi regijami in zasedenim ukrajinskim polotokom Krim, ki ga je Moskva priključila leta 2014, prestregla in uničila 635 ukrajinskih dronov.

Zaradi ponavljajočih se zračnih napadov na ukrajinsko ozemlje je Kijev okrepil napade na civilne objekte v Rusiji in na zasedenih ozemljih, v zadnjih tednih pa je ciljal rafinerije in skladišča goriva ter tovorne ladje na morju.