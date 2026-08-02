Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
12.00

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija napad vojna žrtve civilisti

Nedelja, 2. 8. 2026, 12.00

37 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci nad Ruse z več kot 630 droni: poročajo o žrtvah #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Ukrajina, dron | Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. | Foto AFU

Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.

Foto: AFU

V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

12.03 V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva

12.03 V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva

Guverner Saratova Roman Busargin je na Telegramu potrdil, da sta bila po napadu z droni v mestu Engels, kjer je bila poškodovana večnadstropna stanovanjska stavba, ubita dva človeka.

Kot je še dejal, je bila v Engelsu in Saratovu ob Volgi v napadih poškodovana tudi civilna infrastruktura. Drugih podrobnosti ni navedel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nepreverjeni posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo požare na območju saratovske rafinerije, ki je bila v preteklosti pogosto tarča ukrajinskih napadov.

V Engelsu pa je eno največjih letalskih oporišč v Rusiji. Od tam po poročanju dpa vzletajo strateški bombniki za raketne napade na Ukrajino, zaradi česar je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba ponoči nad več ruskimi regijami in zasedenim ukrajinskim polotokom Krim, ki ga je Moskva priključila leta 2014, prestregla in uničila 635 ukrajinskih dronov.

Zaradi ponavljajočih se zračnih napadov na ukrajinsko ozemlje je Kijev okrepil napade na civilne objekte v Rusiji in na zasedenih ozemljih, v zadnjih tednih pa je ciljal rafinerije in skladišča goriva ter tovorne ladje na morju.

Ukrajina Rusija napad vojna žrtve civilisti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.