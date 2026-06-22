Ste pripravljeni na VEČ SEBE v praksi?

Urša Milavec je avtorica petih knjig za osebno rast, notranje ravnovesje in zadovoljstvo, ki so izšle pod skupnim imenom Več sebe®, voditeljica podkasta Pot k ravnovesju in ustanoviteljca coaching centra Master Change Training, ki letos praznuje 10. obletnico delovanja.

Jeseni začenjate s serijo tematskih retreatov Več sebe, ki so praktično nadaljevanje vaše zbirke priljubljenih priročnikov Več sebe®, ki po življenjskih obdobjih (najmlajši, mladostniki, odrasli in starejši) obravnavajo ravnovesje, zadovoljstvo in rast. Zakaj ste se odločili, da ponudite teme iz vaših priročnikov še v obliki programa v živo?

Ljudje smo v večini narejeni tako, da za trajne spremembe navad in počutja ponavadi niso dovolj samo branje knjig, spremljanje raznih spletnih tečajev, prebiranje priročnikov in obiskovanje delavnic, temveč je ključna izkušnja v živo. Ta se nas dotakne globlje, saj jo živimo v sedanjem trenutku in se nam istočasno v telesu in umu že sidrajo spominske točke, ki nam bodo kasneje pomagale, da bo sprememba določenih vzorcev razmišljanja ali življenjskih navad res trajna. V tej luči sem zasnovala vsebine iz priročnikov v obliki dvodnevnih vikend retreatov v živo, ki udeležencu pričarajo ravno to - izkušnjo.

Foto: Arhiv Več sebe Gre za vsebinsko različne retreate, saj so vaši priročniki pisani po življenjskih obdobjih, kajne?

Res je, na voljo so trije, in sicer za odrasle, katerega glavna nit je ravnovesje in notranji mir, za mladostnike, ki jim pomaga optimizirati um za rezultate ter starejše, ki odpira teme, kako do zadovoljstva v tretjem obdobju življenja.

Prvi bo na vrsti že septembra, in sicer bo potekal od 18. do 20. septembra, namenjen pa bo odraslim. Komu bi ga priporočili?

Vsem, ki iščejo odmik od vsakdana, saj nam vsakodnevni tempo, obveznosti, stres in nenehna prisotnost za druge pogosto povzročijo, da izgubimo stik sami s sabo. Retreat Več sebe, ki bo potekal v čudoviti Logarski dolini, v hotelu Plesnik je ustvarjen prav zato, da se človek ustavi, zadiha in ponovno začuti svojo notranjo moč.

Ker ste tudi voditeljica podkasta Pot k ravnovesju je v program retreata vključen tudi podkast, ki ga boste z gostom posneli kar na retreatu v živo, kajne?

Res je, tudi glede podkasta gre za izkušnjo v sedanjem trenutku. Podkast in pogovor na tak način je posebna dodana vrednost za gosta, poslušalca in zame, saj se v tisti uri, ko poteka, vse odvija zelo spontano in zmeraj pridejo na plano misli, ki so za dani trenutek najbolj primerne, koristne in se nas dotaknejo. Zato sem se odločila, da to izkušnjo ponudimo tudi udeležencem retreata, kjer bodo, če bodo seveda želeli, lahko tudi sami zastavili kakšno vprašanje. Gost bo seveda povezan s temo retreata in njegova spoznanja, ki jih bo delil z nami, bodo zagotovo dodana vrednost k celemu programu.

TUKAJ. Povezava na podkast Pot k ravnovesju je na voljo

Kakšen program čaka udeležence retreata Več sebe®?

To bo konec tedna, ko si bomo skozi preplet predavanja, interaktivne delavnice, telesnih jutranjih vaj, podkasta z gostom, coaching orodij ter čuječega sprehoda nabrali ogromno vtisov, ki se bodo združili v iztočnice, ki jih bodo udeleženci lahko takoj vnesli v svoj vsakdan. Da res ne bi bilo izgovorov, bodo s seboj odnesli še knjigo in dnevnik Več sebe, gradivo in spisek telesnih rutin, ki jim bodo potem lahko sledili. Ta izkušnja jim bo res pomagala do več jasnosti, notranjega miru, ravnovesja in energije za vsakdan.

Imam občutek, da ste pripravili program, ki bo kot "živ priročnik": kjer udeleženci v živo razmišljajo in preizkušajo o konceptih, vajah in vprašanjih iz vaše knjige, dnevnika in coaching kartic?

Da, na neki način res. Prvi večer bomo na primer vsi prebrali označeno poglavje in o njem malo razmislili. Naslednji dan, ko bomo imeli debato in izmenjavo mnenj o vsebini prebranega, pa bomo ustvarili prostor za nove uvide in refleksijo. Na ta način bo to res kot priročnik v živo. Po drugi strani pa se bomo drugi dan dopoldne s pomočjo coaching vprašanj in orodij posvetili postavitvi smernic za več sebe in zakonu privlačnosti, da se bodo le-te res uresničile. Skratka vse skupaj bo praktično, zabavno in igrivo.

Foto: Arhiv Več sebe Zakaj bodo retreati Več sebe potekali ravno v Logarski dolini, v hotelu Plesnik?

Pri izbiri lokacije me je inspiriral pokojni dr. Janez Drnovšek. Logarska dolina (in z njo Hotel Plesnik) je bila zanj eden od krajev, kamor se je umikal od javnosti, da je "nabiral moči" in iskal mir v naravi.

Spoznanja, do katerih je prihajal na koncu svoje življenjske poti, so bila usmerjena v smeri zavestne skrbi za svoje notranje počutje, ki je edina pot do zdravega, rastočega in uravnoteženega življenja. In kot je nekje zapisal: “Človek mora najprej urediti sebe, najti notranje ravnotežje in mir, šele nato lahko resnično pomaga drugim in svetu.”

Drugi razlog izbire te lokacije pa je dom patra Karla Gržana, ki je samo 25 kilometrov od Logarske doline in je po pripovedovanju energijsko poln in zdrav prostor, ki ga obdaja neokrnjena in čista narava, kar me je še toliko bolj prepričalo, da je hotel Plesnik s svojim prijaznim osebjem, vrhunsko kulinariko in izjemno čisto in podporno naravo pravi kraj za izvedbo programa.

Kako pa vi skrbite za več sebe?

Moji dnevi so strukturirani po principu po jutru se dan pozna. Kar pomeni, da si vzamem čisto vsako jutro eno uro časa za razgibalno energijske telesne vaje in umiritev uma. Kadar mi urnik dopušča se še pred odhodom na delo z našo psičko Abo odpravim na kratek sprehod na bližnji hrib (čez teden je to Rožnik, konec tedna pa nekje v gozdu). Veliko se tudi sicer ukvarjam s športi, poleti redno plavam na bližnjem bazenu, pozimi smučam, igram golf in občasno tudi tenis, ki je sicer moja mladostna ljubezen.

Disciplina in premislek glede izbire živil je prav tako pomembna za ravnovesje in dobro počutje kot gibanje, zato se prehranjujem pretežno po principu sestavljenega krožnika iz celostnih in nepredelanih živil, ki temeljijo na beljakovinah, zelenjavi, sadju in zdravih maščobah (oreščkih, lososu in avokadu).

Rada se smejem, na življenjske okoliščine gledam skozi prizmo učenja in ne žrtve ter - najpomembneje -, ne jemljem se preveč resno. Na to se opomnim vsakič, ko moj um preplavijo čudne in temne misli, ki bi me lahko odpeljale v slabe občutke in odločitve. Misel je samo misel, ki ji ni treba nujno zmeraj slediti in verjeti.

Foto: Osebni arhiv In nenazadnje - imam se rada, rada imam svoje življenje, svojo družino, delo in prijatelje, ne pritožujem se in hvaležna sem za vse, kar se mi je do sedaj zgodilo in z radovednostjo pričakujem, kaj se mi še bo. Ne bojim se izzivov in življenja nasploh. Zvečer ležem v posteljo brez naprav, pomirjena z dnevom, ne premišljujem o problemih in predvsem rada grem v posteljo in spat. In kakor uči Wu wei, ki je princip iz taoizma in uči delovanje brez delovanja, se vedno bolj odzivam na vse, kar se mi dogaja brez odpora, brez sile, z mehkobo in usklajena s celoto. Tako je vse lažje, v ravnovesju in predvsem bolj zabavno.

Ali se bo knjižni zbirki Več sebe® (Vecsebe.si) pridružila še kakšna nova knjiga?

Zelo se veselim najnovejše, ki prihaja med bralce in malčke predvidoma septembra. Gre za slikanico za najmlajše z naslovom Več sebe za najmlajše, svetel svet psičke Abe: zgodbe o pogumu, rasti in zadovoljstvu. Tako se bo cela zbirka dopolnila in pokrila vsa obdobja našega življenja in bo človeka podpirala ter spremljala po poti življenja in ravnovesja ter zadovoljstva od najzgodnejših let, mladostništva, odraslega življenja in vse do tretjega življenjskega obdobja.

Zgodbice, ki so opisane v tej slikanici, namenjeni otrokom od tretjega do osmega leta, so iz resničnega življenja psičke Abe. S spoznavanjem njenega vsakdana se najmlajši lahko veliko naučijo o spontanosti, bivanju v trenutku, minevanju, sprejemanju, pogumu in zadovoljstvu. Slikanica je opremljena z igrivimi in pozitivnimi ilustracijami, ki dodatno pritegnejo otroško domišljijo in jim pričarajo svetel svet psičke Abe in njenih zgodb o pogumu, rasti in zadovoljstvu.

Najmlajši bodo resnično Abo lahko spoznali tudi na njenih predstavitvah, prva taka priložnost pa bo že zadnji teden v novembru na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer bo slikanica prvič predstavljena javnosti.

Foto: Arhiv Več sebe

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