Dele Slovenije zajela neurja, pada tudi toča #video

V skladu z napovedmi agencije za okolje (Arso) so se v delih Slovenije danes začele pojavljati vročinske nevihte. O močnih neurjih za zdaj poročajo predvsem s štajerskega konca, ponekod je padala tudi toča. Vročinske nevihte se bodo popoldne in zvečer še pojavljale, v sredo pa bodo že manj verjetne.

Močnejše nevihte so sprva prešle predvsem severovzhodni in vzhodni del Slovenije. Iz Avstrije se proti naši državi pomika pas neviht, v katerem so tudi močnejša jedra, opozarjajo meteorologi.

Današnje neurje s točo na Ptuju:

Še en posnetek neurja na severovzhodu Slovenije:

Arso izdal oranžno opozorilo za Primorsko, za preostali del države rumeno

Agencija za okolje (Arso) je za Primorsko, kjer bodo temperature dosegle 36 stopinj Celzija, izdala oranžno opozorilo pred visoko toplotno obremenitvijo, preostali del države pa je obarvan rumeno. Kot pravijo na Arsu, konca vročinskega vala še ni na vidiku, stopnjo vremenskih opozoril pa bodo po pričakovanju morali zaostrovati. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne.

Včeraj zvečer so močnejše nevihte zajele Gorenjsko, osrednji del države, zahodno Štajersko in Koroško. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, so sporočili s centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu.

Pozno zvečer so močnejše nevihte zajele Primorsko. Na meteorološki postaji Otlica so v 30 minutah zabeležili 20 milimetrov padavin, je poročal Arso.

Pestro je bilo tudi na območju Gorenjske, kjer se je nad Kranjem razvilo neurje z manjšo točo.

Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica, po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot.

Konca vročinskega vala še ni na vidiku

Nevihte so povsod po državi ponoči ponehale. Danes čez dan bo jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. Zaradi visoke obremenitve je Arso za Primorsko izdal oranžno opozorilo, drugod po državi velja rumeno opozorilo.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. pic.twitter.com/wSfYOJ6Twa — ARSO vreme (@meteoSI) June 22, 2026

Najnovejši modelski izračuni Arsa kažejo, da konca vročinskega vala še ni na vidiku. "Ker je v ozračju precej vlage, je že v teh dneh toplotna obremenitev velika. Hkrati pa vlažno in pregreto ozračje ustvarja ugodne pogoje za nastanek neviht. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne," so pojasnili na Arsu.

Od četrtka do nedelje lahko pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. Kot pojasnijo na Arsu, to pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči.

Soseščina Slovenije v primežu vročinskega vala

Z vročinskim valom se še naprej sooča več držav v naši soseščini. V Avstriji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini se bodo temperature danes gibale okoli 35 stopinj, v Italiji pa bi se v prihodnjih dneh lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. V Italiji za nekatera območja velja rdeče vremensko opozorilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Visoke temperature vztrajajo tudi v Avstriji, kjer bodo danes dosegle okoli 35 stopinj Celzija. Popoldne bi medtem večji del države lahko zajele še obilne padavine.

Na Hrvaškem se bodo temperature danes gibale med 30 in 35 stopinj Celzija. Zaradi možnosti močnejših neurij v popoldanskem času je državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdal opozorila za Slavonijo, zagrebško regijo, Istro in Kvarner, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Splitsko-dalmatinsko županijo je že v nedeljo prizadelo neurje, ki je povzročilo štiri požare, in sicer v bližini Vrgorca, v Tugarah, v Klisu in v bližini Trilja. Enega od požarov so pogasili, gasilci pa ob tem poudarjajo, da ogenj ne ogroža ljudi ali objektov, navaja hrvaški portal N1.

V Srbiji se bodo medtem danes temperature povzpele do 33 stopinj, v Bosni in Hercegovini pa do 38 stopinj Celzija. V vzhodnem, severovzhodnem in osrednjem delu BiH so možni tudi močnejši nalivi, navaja portal N1 BiH.