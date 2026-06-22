S pravim vrtnim pohištvom dopustujemo kar doma

Na teraso stopimo z namenom, da bomo zunaj ostali le nekaj minut. Na mizo odložimo ledeno kavo, morda preberemo nekaj strani napete knjige ali na hitro preverimo sporočila na telefonu. In kar naenkrat se zavemo da sta minili dve uri. Sonce se počasi spušča, zrak postaja prijetnejši, mi pa že dolgo nismo bili tako sproščeni.

Prav v tem se skriva čar poletja. Ni vedno povezan z oddaljenimi destinacijami, hotelskimi bazeni ali dolgimi potovanji. Včasih ga najdemo kar doma, na terasi, balkonu ali vrtu, ki postane prostor za oddih, druženje in trenutke, zaradi katerih si bomo zapomnili poletje.

Vse več ljudi zato zunanje površine ureja z enako skrbnostjo kot notranje prostore. Ne gre več zgolj za nekaj vrtnih stolov in mizo, temveč za ustvarjanje ambienta, v katerem se dobro počutimo in kjer z veseljem preživljamo prosti čas.

Zunanji prostor kot podaljšek doma

Poletje je čas, ko se meje med notranjim in zunanjim prostorom skoraj zabrišejo. Jutranji zajtrk se preseli na teraso, delo za računalnikom občasno zamenja senca pod senčnikom, večeri pa postanejo daljši in bolj družabni. Prav zato se kakovostno vrtno pohištvo danes vse pogosteje dojema kot naložba v kakovost bivanja in ne zgolj kot sezonska oprema.

Vse več ljudi svoje terase, balkone in vrtove ureja z enako pozornostjo kot notranje prostore. Niso več le prostor za občasno nedeljsko kosilo, temveč postajajo podaljšek doma in odraz načina, kako želimo preživljati svoj prosti čas. To je lahko kotiček za dišečo kavo, ki dan začne nekoliko bolj umirjeno. Prostor za delo na svežem zraku, kjer se lažje zberemo in za nekaj časa zamenjamo štiri stene domače pisarne. Ali pa prizorišče poletnih druženj, ki se zavlečejo pozno v večer, ko se pogovor razvije, zrak prijetno ohladi in se nikomur nikamor ne mudi.

Pri tem velikost prostora pogosto ni odločilna. Tudi manjši balkon lahko postane prijeten kotiček za oddih, medtem ko velika terasa brez premišljene opreme hitro ostane neizkoriščena. Veliko pomembneje je, da prostor prilagodimo načinu življenja in dejavnostim, ki jih na njem najpogosteje počnemo.

Se poleti pri vas pogosto zbere širša družina? Radi gostite prijatelje na večernem druženju? Ali pa si želite predvsem miren kotiček za branje, sprostitev in pobeg pred vsakodnevnim tempom? Odgovori na ta vprašanja naj narekujejo tudi izbiro vrtnega pohištva. Prav zato v podjetju Škerjanc poudarjajo, da se opremljanje zunanjega prostora ne začne pri posameznem izdelku, temveč pri razmisleku, kako želimo prostor uporabljati. Šele nato je lažje izbrati vrtno mizo, stole, ležalnike ali senčnike, ki bodo prostoru služili še vrsto sezon.

Vrtna miza: središče poletnega druženja

Če obstaja kos vrtnega pohištva, okoli katerega nastane največ poletnih zgodb, je to gotovo vrtna miza. Za njo se začnejo dolgi zajtrki ob koncu tedna, ob njej pripravljamo družinska kosila in spontana večerna druženja, pogosto pa postane tudi prostor za otroško ustvarjanje, igranje družabnih iger ali preprosto uživanje ob skodelici kave.

Vrtna miza je pogosto prvi kos pohištva, ki določi značaj zunanjega prostora. Okrog nje se zbirajo družina, prijatelji in sosedje, ob njej nastajajo spontane poletne večerje, praznovanja in dolgi pogovori pod zvezdami.

Pri izbiri ni pomembna le velikost, temveč tudi prilagodljivost. Raztegljive mize so odlična rešitev za vse, ki občasno gostijo več ljudi. Večino časa ostanejo kompaktne, ob praznovanjih in družinskih srečanjih pa ponudijo dovolj prostora za vse zbrane. Če teraso urejate kot podaljšek dnevnega prostora, razmislite tudi o okrogli vrtni mizi. Tudi takrat, ko ni v uporabi, deluje kot vizualno središče prostora. Z večjo dekorativno vazo, laterno ali skrbno izbrano zasaditvijo lahko postane estetska točka, ki terasi daje značaj v vseh letnih časih.

Ker vrtno pohištvo uporabljamo skoraj vsak dan, je pri izbiri pomembno razmišljati dolgoročno. Stabilna konstrukcija, kakovostni materiali in premišljena izdelava hitro pokažejo svojo vrednost, še posebej takrat, ko se za mizo znajde kakšen gost več, kot smo sprva pričakovali. Prav kakovost in trajnost sta med razlogi, zaradi katerih se številni kupci pri izbiri vrtnega pohištva odločajo za ponudbo podjetja Škerjanc.

Zakaj so kakovostni vrtni stoli pomembnejši, kot mislimo

Vrtni stol ni le kos pohištva, temveč eden ključnih elementov poletnega udobja. Pri izbiri zato velja pogledati dlje od samega videza.

Ergonomsko oblikovan naslon, primerna globina sedišča in zračni materiali poskrbijo za prijetno sedenje tudi v vročih poletnih dneh, kakovostna izdelava pa zagotavlja, da bo stol kljub soncu, vlagi in drugim vremenskim vplivom dolgo ohranil svoj videz. Pomembni so tudi zračnost naslona, kakovost izdelave ter oblika, ki se lepo vključi v celoten videz terase.

Njegovo pravo vrednost običajno odkrijemo šele takrat, ko se družinsko kosilo spremeni v sproščeno popoldne, večerni pogovor pa traja precej dlje, kot smo načrtovali.

Vrtne sedežne garniture za občutek poletnega luksuza

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za vrtne sedežne garniture, ki ustvarijo občutek pravega zunanjega dnevnega prostora. Takšna ureditev je idealna za večerna druženja, sproščeno branje ali počasne poletne vikende.

Da prostor deluje celovito, sedežno garnituro dopolnite z ustrezno vrtno klubsko mizico. Ta ni namenjena le odlaganju pijače ali knjige, temveč pomaga ustvariti občutek urejenega ambienta. V ponudbi podjetja Škerjanc najdemo številne kombinacije vrtnih sedežnih garnitur in klubskih mizic, s katerimi lahko ustvarimo zunanji prostor po meri svojega življenjskega sloga. Prav kombinacija udobnega sedenja, mehkih tekstilov in premišljeno izbranih dodatkov pogosto ustvari tisti občutek poletnega luksuza, ki ga povezujemo z najboljšimi hoteli in počitniškimi resorti.

Ležalniki za popoln poletni oddih

Če je vrtna miza središče druženja, so ležalniki prostor, kjer si poletje vzamemo zase. Poletni dnevi niso namenjeni le druženju, temveč tudi počitku. V času, ko so naši dnevi pogosto natrpani z obveznostmi, postaja možnost, da si za nekaj trenutkov odpočijemo in se umaknemo od vsakodnevnega vrveža, pravi luksuz.

Klasična izbira dveh ležalnikov in manjše mizice že pričara občutek hotelske terase. Za še več udobja pa razmislite o ležalniku za dve osebi, ki na vrt ali teraso vnese občutek prestiža in brezskrbnega poletnega oddiha. To je prostor za počasna jutra, popoldanski počitek v senci ali večerno sproščanje ob kozarcu osvežilne pijače. Z nekaj dekorativnimi blazinami, lanterno in mediteranskim zelenjem lahko ustvarite pravi poletni lounge kotiček, ki bo vabil k oddihu iz dneva v dan.

Pri izbiri velja pozornost nameniti udobju, nastavljivemu naklonu, kakovosti materialov in stabilnosti konstrukcije. Prav te podrobnosti pogosto odločajo o tem, ali bomo ležalnik uporabljali le občasno ali pa bo postal naš najljubši poletni spremljevalec.

Senčniki, ki omogočajo udobno bivanje na prostem

Ko temperature narastejo, postane senca eden najpomembnejših elementov prijetnega bivanja na prostem. Velik senčnik nad vrtno mizo omogoča sproščena kosila tudi v najbolj vročih dneh, premične in ekscentrične izvedbe pa nudijo zaščito tam, kjer jo v določenem delu dneva najbolj potrebujemo.

Senčniki niso več zgolj praktičen dodatek. S svojo obliko, materiali in dimenzijami pomembno vplivajo tudi na videz zunanjega prostora. Ustvarjajo občutek zavetja, zasebnosti in udobja, zaradi katerega se na terasi ali vrtu zadržujemo bistveno dlje.

Prav dobro načrtovana senca pogosto naredi razliko med prostorom, ki ga uporabljamo le občasno, in prostorom, kjer z veseljem preživimo večji del dneva.

Poletna razprodaja V podjetju Škerjanc so pripravili poletne ugodnosti na izbrane kolekcije vrtnega pohištva, s popusti do 68 odstotkov. Če razmišljate o novi vrtni mizi, udobnejših vrtnih stolih, ležalniku ali senčniku, je to dobra priložnost za osvežitev terase, balkona ali vrta pred vrhuncem poletne sezone.

Najlepši poletni spomini nastajajo doma

Najlepši poletni spomini pogosto ne nastanejo na najbolj oddaljenih krajih, temveč tam, kjer se počutimo doma. Na terasi, kjer se prijatelji zadržijo dlje, kot so načrtovali. Na vrtu, kjer družinsko kosilo neopazno preide v sproščeno popoldne. Ali v ležalniku, kjer si po dolgem dnevu končno vzamemo nekaj trenutkov zase.

Prav pri ustvarjanju takšnih zunanjih prostorov že vrsto let pomaga tudi podjetje Škerjanc, ki s široko ponudbo vrtnega pohištva, vrtnih miz, stolov, sedežnih garnitur, ležalnikov in senčnikov združuje udobje, kakovost in brezčasen videz. V razstavnih salonih je pohištvo mogoče tudi preizkusiti ter primerjati različne materiale, udobje sedenja in kakovost izdelave.

Ljubljana, Supernova Rudnik

Maribor, Merkur Maribor,

Materija, ob cesti Reka Trst

Ko so vrtna miza, stoli, ležalniki in senčniki prilagojeni našemu načinu življenja, zunanji prostor postane veliko več kot le vrt ali terasa. Postane prostor, kjer poletje zares zaživimo.