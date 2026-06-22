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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.39

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Neisha Jernej Celestina zveza razhod

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.39

3 minute

Neishin nekdanji izbranec: Za razhod je bila kriva nezvestoba

Avtor:
B. G.

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Neisha, Jernej Celestina | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Nekdanji dolgoletni izbranec naše priljubljene pevke je razkril svojo plat zgodbe o razhodu.

Jernej Celestina, poklicni vojak, podčastnik Slovenske vojske, in nekdanji partner glasbenice Neže Buh - Neishe, je za Žurnal24 spregovoril o njunem razhodu, pri čemer je razložil, da ima "vsak pravico do svojega pogleda, vendar določena dejstva ostanejo dejstva".

"V svojem primeru sem izvedel, da v najinem odnosu ni bilo prostora le za dva. To je bistveno vplivalo na razplet dogodkov, čeprav se o tem javno ni veliko govorilo," je razkril in dodal: "Pomemben razlog za razhod je bila tudi njena nezvestoba, o kateri pa v svojih javnih izjavah ni govorila."

Med drugim je dejal, da sta se z glasbenico ob razhodu odločila, da o razlogih za prekinitev zveze ne bosta javno govorila, a ker se Neisha tega dogovora ni držala, je Jernej poudaril, naj se "pošteno pove, da obstaja tudi druga plat zgodbe".

Neisha, Jernej Celestina | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Šlo naj bi za "internetno simpatizerstvo"

Na njegovo plat se je odzvala Neisha, ki je omenjeno nezvestobo označila za "internetno simpatizerstvo". "Ko te partner razočara, ko mu več ne zaupaš, ko vidiš, da samo je in mu je to dovolj, z njim ne moreš naprej ne v globino ne v širino. Potem prideš do točke, ko imaš dve izbiri, ali dalje vegetiraš v dvojini ali pa se odločiš za svojo pot."

Pravi, da je trenutno samska, Jerneju pa je zaželela, da si najde novo partnerico, ki ga bo podpirala z vsem srcem in vso svojo stabilnostjo, ki jo od nje pričakuje in potrebuje.

Neisha, Jernej Celestina
Trendi Konec ljubezni: Neisha in njen zaročenec sta se razšla
Neisha Jernej Celestina zveza razhod
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