Na kolesarski dirki Po Sloveniji se je šušljalo, da bo najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar morda nastopil na državnem prvenstvu, ki bo v petek in nedeljo, a so iz njegove ekipe UAE Emirates zdaj sporočili, kateri kolesarji bodo nastopili na državnih prvenstvih. Zmagovalca Dirke po Švici in glavnega favorita za zmago na Dirki po Franciji ne bomo videli na delu na slovenskih cestah, zato pa bodo številna znana slovenska imena – med drugimi tudi Primož Roglič, ki bo nastopil tako v kronometru kakor tudi na cestni preizkušnji. Na cestni dirki bo naslov državnega prvaka branil mladi Jakob Omrzel.

Kdo vse bo nastopil na slovenskem državnem prvenstvu, bo znano v naslednjih dneh. Jasno pa je, da Tadeja Pogačarja ne bo. V zadnjih dneh se je govorilo, da bi lahko po zmagi na Dirki po Švici nastopil tudi na slovenskih tleh in tako presenetil slovenske ljubitelje kolesarstva, vendar so danes iz ekipe UAE Emirates sporočili, kateri njihovi kolesarji bodo konec tedna tekmovali na državnih prvenstvih širom sveta.

Roglič bo izzval Omrzela

Domen Novak bo edini predstavnik UAE Emirates na slovenskem državnem prvenstvu, na katerem bomo na delu videli tudi nekdanji številko 1 kolesarstva Primoža Rogliča iz ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, ki se mu Dirka po Švici ni izšla po željah. Ni še jasno, ali bo na delu tudi njegov moštveni kolega pri nemško – avstrijski ekipi Jan Tratnik, ki je zadnje dni dobro kolesaril na dirki Po Sloveniji. Primož Roglič bo nastopil v kronometru in na cestni dirki. Foto: Guliverimage

Močno ekipo bi lahko poslali v ogenj pri Bahrain – Victorious. Tretji z dirke Po Sloveniji Jakob Omrzel je že v nedeljo v Novem mestu povedal, da bi mu bilo v veliko čast, če bi ubranil naslov na cestni preizkušnji. V javnosti še ni potrditve, ali bodo na štartu Matej Mohorič, verjetno pa lahko pričakujemo Žaka Eržena in Matevža Govekarja (sicer vsi Bahrain - Victorious).

Luka Mezgec (Jayco Alula) je naslednji iz vrst World Toura, ki bi lahko nastopil, kakor tudi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), ki se vrača po poškodbi stegenske mišice. Iz razvojnih ekip bo na delu Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step Devo Team), ki je ravno končal baby Giro d'Italia. Da je dobro pripravljen, pa je na dirki Po Sloveniji pokazal tudi Tilen Finkšt (Solution Tech Nippo Rali).

Zahteven kronometer in krogi

Državno prvenstvo se letos vrača na Dolenjsko, kjer ima kolesarstvo že dolgo močne korenine. Prve naslove bodo delili v petek, ko bo v Karteljevem pri Novem mestu na sporedu vožnja na čas za mlajše mladince, mladince in članske kategorije. Kronometrska trasa bo vodila med Karteljevim in obratom v Poljanah pri Mirni Peči.

Jakob Omrzel si želi tudi v naslednjem letu nositi majico državnega prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Vrhunec prvenstva bo v nedeljo, 28. junija, ko se bo dogajanje preselilo v Gabrje pri Novem mestu. Tamkajšnji krog slovenski kolesarji dobro poznajo, saj je Gabrje državno prvenstvo gostilo že večkrat.

Krog v Gabrju meri 10,9 kilometra, a ni tako nedolžen, kot se morda zdi na prvi pogled. Na vsakem krogu se nabere 225 višinskih metrov, trasa pa po razgibanem začetku in spustu proti Leskovcu in Velikim Brusnicam spet pokaže zobe v zaključku. Cesta se proti središču Gabrja vse bolj postavlja pokonci, naklon tik pred ciljem pa doseže skoraj devet odstotkov, kjer bo dovolj priložnosti za napade posameznih kolesarjev.