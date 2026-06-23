Veteranom poslali novo vabilo na državno proslavo: Bila je nerodnost z naše strani

Protokol RS je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, je za STA povedal v. d. direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič. "Zaželeni so vsi praporiji," je poudaril. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v Društvu TIGR Primorske.

Novo vabilo je brez zahteve, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije, zato se bodo proslave udeležili, je za STA povedal predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Na vrhu droga ima društvo sicer lipo.

Odgovor Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB Slovenije), ki ima na vrhu droga zvezdo, ali se bodo udeležili proslave, pa STA še čaka.

Obe združenji sta namreč v ponedeljek sporočili, da jih na proslavo zaradi zahteve v vabilu ne bo. Danes pa sta še pred novim vabilom udeležbo na proslavi potrdili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

"Komunikacijski šum in nerodnost"

Jeretič sicer obžaluje zaplet. Kot je dejal, je "mogoče prišlo do komunikacijskega šuma tudi zaradi nezaupanja". Priznava pa morda nerodnost "z naše strani". Kot je dejal, gre za prvi večji dogodek, odkar je na položaju.

"Razumem, da je na eni strani pričakovanje, da so na državni proslavi državni simboli. Hkrati pa razumem organizacije, katerih identiteta temelji na drugih simbolih, zato ker segajo v zgodovino pred samostojno državo. Segajo tudi onstran meja naše države," je še povedal.

Predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin je v ponedeljek pojasnil, da so praporji "zelo zaželeni na tej slovesnosti". Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš spremeni.